Este 19, 20 y 21 de abril, se llevó a cabo el segundo fin de semana de la edición de 2024 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley o simplemente Coachella, donde decenas de personalidades del mundo del entretenimiento se dieron cita en Indio, California.

Donde los grupos surcoreanos ATEEZ, The Rose y LE SSERAFIM se presentaron completamente en vivo como parte del cartel o line up oficial de Coachella de este año. Por su parte, ATEEZ se presentó los días viernes 12 y 19 de abril, en el caso de LE SSERAFIM, el sábado 13 y 20 de abril, y por último, The Rose el domingo 14 y 21 de abril.

ATEEZ, LE SSERAFIM y The Rose. / Foto: KQ Entertainment / Source Music

J Balvin y ATEEZ estarían preparando colaboración

Sin embargo, entre los internautas, el que llamó la atención por su presencia fue el cantante y compositor colombiano de 38 años de edad, J Balvin quien fue captado viendo el set del grupo de k-pop ATEEZ conformado por Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho.

San, Choi Jong-ho, Kang Yeo-sang, Jeong Yun-ho, Wooyoung, Song Min-gi, Seonghwa y Song Min-gi de ATEEZ durante su presentación en Coachella el 19 de abril de 2024. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Pero eso no fue todo, ya que J Balvin se mostró fascinado por la presentación del grupo surcoreano de k-pop, por lo que no dudó en reunirse con ellos en el backstage del festival y aprovechó para pedirles una foto, misma que compartió por medio de sus historias o stories de Instagram.

Y solo tuvieron que pasar un par de minutos para que dicha foto y video del momento se viralizaran en redes sociales, cosa que hizo que los rumores sobre una posible colaboración entre J Balvin y ATEEZ comenzaran a surgir.

ATEEZ anuncia ‘Golden Hour: Part 1′, su nuevo álbum

Tras su presentación en Coachella, ATEEZ, sorprendió a ATINY como se le conoce a su fandom, al anunciar su décimo mini álbum titulado ‘Golden Hour: Part 1′ que verá la luz el próximo viernes 31 de mayo.