Festejo por todo lo alto: todos los detalles de la lujosa fiesta de Victoria Beckham por sus 50 años

Este fin de semana, el mundo de la farándula se vistió de gala para celebrar la vida de Victoria Beckham. La empresaria y modelo cumplió 50 años el pasado 17 de abril y celebró sus cincuenta primaveras por todo lo alto, acompañada de la crema y nata de la industria.

“¡¡El mejor regalo!!”, escribió Victoria en una foto junto sus amigas, las ex-Spice Girls, quienes causaron el mayor revuelo al asistir al cumpleaños de Victoria. Como era de esperarse, los comentarios positivos llovieron: “El momento que todo el planeta estaba esperando”, “No tenéis ni idea de cuánto significa esto para vuestros fans”, “David Beckham siendo el fan número uno de las Spice Girls”, “Toda una generación gritando de alegría”, “VIVA FOREVER”, “Ojalá hicieran una gira”, “Veros a las cinco juntas me ha emocionado”, “Esta foto ya es icónica”.

¿Quiénes asistieron a la fiesta de Victoria Beckham?

Al elegante club privado Oswald’s, situado en Londres, asistieron varias figuras de la industria del entretenimiento. Entre los más de cien asistentes se encontraron su íntima amiga, Eva Longoria, junto con Tom Cruise, Marc Anthony y Nadia Ferreira, Salma Hayek, y, sin duda, las Spice Girls.

La celebración arrancó a las seis de la tarde en la mansión de los Beckham situada en Holland Park y que finalizó en el citado club. Para la ocasión, Victoria lució un precioso vestido verde claro hasta el suelo de su propia marca, al igual que Harper, que lució un look de seda blanco de la colección de su madre.

Uno de los mejores momentos de la noche fue el reencuentro de las Spice Girls, cuando incluso se pusieron a bailar y a cantar su canción ‘Stop’ las cinco exintegrantes, a las que se les unió también David.

Desde hace ya varios años, en el pasado febrero de 2018, la Spice Girls no estaban juntas las cinco en un reunión por lo que este pequeño reencuentro.

También hay que recordar que hace unas semanas Mel B hizo saltar todas las alarmas al decir en un programa de televisión que: “Seguro que me van a regañar, pero ¡allá vamos! Estamos haciendo algo para este año”. Sin embargo, tanto Victoria Beckham como Mel C se han pronunciado al respecto y aseguran que cada una está en un momento de la vida muy diferente. “Sería maravilloso para nosotras hacer algo para celebrar - una cena o un almuerzo- y recordarlo todo, pero no va a ser más que eso”, aseguró la diseñadora.