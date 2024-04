Mira la portada del nuevo disco de Anitta

Hace poco, Anitta anunció a sus fans que su nuevo álbum ‘Funk Generation’ será lanzado este 26 de abril a través de Republic Records/Universal Music Latin Entertainment. Un trabajo inspirado en el funk carioca, que va de la mano de un ritmo listo para salir a la pista de baile.

Cuenta con temas en español, mezclado con portugués e inglés, en el cual redobla la seducción con sus letras crudas y lujuriosas. Como tal, la artista evoca el espíritu del funk brasileño clásico con su toque personal pensando en una nueva generación.

Entre algunos de los temas más contagiosos destacan: ‘Funk Rave’, ‘Used To Be’ ‘Casi Casi’, ‘Bellakeo’ y ‘Joga Pra Lua’, estos dos últimos en colaboración con Peso Pluma y Dennis & Pedro Sampaio, respectivamente.

Cabe resaltar, que durante su gira ‘Carnaval da Anitta Tour’ con el que recorrió su país natal Brasil, la cantante se presentó ante 2 millones de seguidores y dicho show contó con una cobertura mediática en todo el mundo.

Anitta presentó la portada del nuevo disco

Fue a través de sus redes sociales que Anitta mostró oficialmente la portada de su nuevo disco, el cual lo describe de la siguiente manera.

“Funk Generation es un álbum donde celebro mis raíces. Es donde expreso el poder del funk carioca en cada pista, sus ritmos únicos, bailables y sensuales. Es un ritmo nacido en las favelas, donde crecí, y que destila resistencia y arte en todas las comunidades”, escribió la famosa.

Al final del texto dice “Estoy orgullosa de trabajar en un proyecto sobre un género que ha sido injustamente estigmatizado en Brasil, pero que poco a poco está ganando reconocimiento en todo el mundo. En el álbum, traigo importantes colaboraciones que me ayudaron a contar esta historia. He participado en cada paso de la producción y la dirección visual, y he conseguido el resultado que me proponía”.