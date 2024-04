Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez, sale en defensa de sus suegros por hacerle dos baby showers

Paola Dalay y José Eduardo Derbez han estado en boca de todos desde hace semanas, ya que además de revelar que se convertirán en padres, los papás del conductor y actor le realizaron dos baby showers.

Eugenio Derbez y su esposa fueron los primeros en realizar una fiesta para celebrar la llegada de la primera hija de José Eduardo, luego Victoria Ruffo les preparó otra.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay dan detalles sobre la llegada de su primera hijahttps://t.co/ZhwZ6Cblcc pic.twitter.com/j2spa6TywG — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) April 16, 2024

La primera actriz explicó que, al ser dos familias separadas, era evidente que tendrían dos fiestas distintas, no obstante, hecho que varios usuarios han tachado de inmadurez pues ya pasó mucho desde que estaban separados y debían superarlo.

Paola Dalay les exigió a las personas no opinar de una situación que no conocen

Las publicaciones que han compartido Paola Dalay y José Eduardo Derbez de los baby showers han recibido cientos de comentarios: algunos los felicitan, otros comparan las fiestas y deciden cuál creen que fue mejor, asimismo, de aquellos que consideraban toda la situación una inmadurez.

Ana Martín fue una de las invitadas que estuvo en el baby shower del bebé que espera Paola Dalay y José Eduardo Derbez. La actriz también aprovechó para tomarse una foto con Victoria Ruffo.



📸: anamartin pic.twitter.com/thDZFDic8M — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 7, 2024

“A veces me pongo a pensar que cómo será el día del nacimiento, si se dividirán las familias o en el Bautizo”, fue lo que comentó una usuaria al post de Instagram, identificada como @unanubefucsia.

Paola Dalay le contestó que si hubiera otra división de eventos no habría problemas, a lo que la usuaria responde: “no lo digo por mal, sino que lamentablemente por inmadurez de una parte deben hacer todo doble. No sé si me explico”.

Fue ahí cuando la pareja de José Eduardo Derbez le replicó de la siguiente forma: “Si a nosotros no nos molesta, a ti menos. No eres quien para llamar ‘inmadurez’ algo que tú no viviste. Cada quien sabe cómo llevar sus problemas, no sé si me explico”.

Otra usuaria le recriminó que si no le gustaba recibir comentarios negativos, no debería hacer publicaciones en las redes sociales, a lo que Paola Dalay la invitó a no seguirla o comentar si no le gustaban sus respuestas, porque era una “metiche entrometida”.