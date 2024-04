Madonna sorprende a fans con sorprendentes palabras durante su concierto en CDMX

TikTok se convirtió, en los últimos años, en una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas, en su mayoría jóvenes comparten constantes grabaciones de corta duración que suma millones de reproducciones en muy pocas horas.

Entre toda las publicaciones, en las últimas horas miles de fans comenzaron a compartir fragmentos del concierto brindado por Madonna, pero ¿qué fue lo que más impactó a la los seguidores de La Reina del Pop? La cantante dijo “chinga tu madre”.

Sí, si bien hay muchos artistas que se esfuerzan para dar unas palabras a su público mexicano, Madonna decidió usar una grosería para encajar con sus seguidores. Armando Tovar, usuario que subió el momento exacto en que la intérprete habló, colocó lo siguiente: “Momento exacto en el que Madonna dice ‘Chinga tu madre’. Palacio de los Deportes 21 de abril, noche 2″.

Después de muchos años de espera, Madonna regresa a la Ciudad de México con “The Celebration Tour”, recorrido que celebra sus 40 años de música. La intérprete tendrá cinco fechas en el Palacio de los Deportes donde los fans de La Reina del Pop podrán escuchar sus más grandes éxitos.

Mhoni Vidente predice terrible accidente para Madonna

Pese al gran número de publicaciones realizadas con relación a Madonna, en las últimas horas se comenzó a popularizar la predicción realizada por Mhoni Vidente, pitonisa que ha acertado en varios sucesos, pero ¿de qué se trata esta declaración?

Según la clarividente, la cantante tendrá un accidente durante uno de sus conciertos: “Se visualiza que en el tercer concierto se me desmaya, estará muy cansada. Viene a romperla totalmente, se visualiza que es la última gira no va a aguantar mi Madonna. No va a cancelar show, ella no cancela, es muy profesional. Le van a dar una un refresco de cola para que se le suba el azúcar y la presión también”, aseguró Mhoni Vidente.

Hasta el momento, la grabación de los suma más de 100 mil reproducciones en TikTok, donde se pueden leer comentarios como “se lo dijo a Lucia Méndez”, “Momento exacto en el que Madonna ve a Lucia Méndez, sentada en uno de sus conciertos”, “A qué hr terminó el concierto?” o “Eres humilde mi chiquita Dios te bendiga !”.