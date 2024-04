Conoce cuáles son los favoritos por el público en ‘Juego de Voces’

No ha pasado mucho tiempo desde que inició el nuevo reality show ‘Juego de Voces’, y sin duda alguna los televidentes se dejaron conquistar con sus dos primeras emisiones.

La más reciente fue el pasado domingo 21, donde ‘Los Consagrados’ traían la meta de dar todo en el escenario, sin embargo el team de ‘Los Herederos’ estaban dispuesto a no dejarse derrotar.

Cabe recordar que el programa es transmitido todos los domingos a las 9:00 por el canal de las Estrellas, pero también lo pueden ver por streaming a través de Vix+, tanto para los que pagan, como para los que disfrutan del contenido libre.

En este formato, los 2 equipos conformados por varios artistas tendrán la oportunidad de hacer colaboraciones y pondrán a disfrutar a sus seguidores con sus talentosas presentaciones.

¿Cuáles son los favoritos por el público en ‘Juego de Voces’?

Ya la rivalidad entre los internautas se empieza a sentir, pues en las redes sociales hay quienes comentan cuáles son los favoritos para ellos y que equipo debería ser el máximo ganador.

Por un lado están los que apuestan por Lucerito y su papá Manuel Mijares, “Me encantan Mijares y Lucerito Mijares son un amor”, “Son maravillosos los dos Mijares, la beba tiene un angelote, que bella niña”, han sido algunos de los mensajes.

Entre tanto, los seguidores también han dado sus opiniones en general por cada equipo. “Consagrados son mucho mejor, a Los Herederos les falta mucho no sé”, “La verdad lo hicieron increíble Los Herederos, andan muy fuertes”, es parte de lo que se lee en la caja de comentarios en Instagram.

Mientras que la presentación de Eduardo Capetillo Gaytán junto a su madre Biby Gaytán no ha recibido mucho apoyo. “A mí en lo personal no me gustan como cantan ninguno de los dos, nada que ver”, “Heredó el nulo talento de sus padres para cantar”, “A mí tampoco me gusta como cantan, quizás si estuvieran más activos en la música”, fueron algunas de las críticas.