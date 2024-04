“Grité, lloré, reí”: fans se rinden ante los conciertos de Madonna en CDMX

Tras superar una crisis de salud y posponer su gira mundial, Madonna llegó a México después de ocho años para deleitar a sus fans con el “Celebration Tour”, un recorrido emocional por sus éxitos en el Palacio de los Deportes.

La artista ofreció un show que incluyó éxito como “Nothing Really Matters”, “Everybody”, “La Isla Bonita”, “Open Your Heart”, “Holiday”, “Hang Up”, “Like a Prayer” o “Express Yourself”,“Holiday”, entre otros.

También rindió homenaje a las víctimas del SIDA con “Live to Tell” y destacó con su hija Marcy James en “Bad Girl”. Esther, su hija menor, animó con su DJ set durante “Vogue”, mientras invitaba al comediante Guillermo Rodríguez al escenario.

Durante su concierto, la estadounidense rindió homenaje a varios artistas como Michael Jackson, David Bowie e incluso Frida Khalo.

El show continuó con momentos emotivos como “Die Another Day” y un tributo a Michael Jackson. Con “Give Me All Your Luvin’” y “Celebration”, Madonna cerró el espectáculo agradeciendo a sus seguidores por cuatro décadas de apoyo incondicional. Un regreso triunfal que marcó el comienzo de una semana inolvidable para sus admiradores mexicanos.

Reacción de los fans de la artista

Las redes sociales explotaron con comentarios positivos por parte de comentarios de los fans de la artista estadounidense, quien demostró que a sus 65 años, sigue ofreciendo shows de gran nivel:

@isabella_barajas46: “ Ella hasta baila y yo con mi rodilla mal😮”

Anoche grité, llore, reí, extrañe, me conmoví. Muchas emociones en un concierto. Es una pinche diosa, no voy a superar este show en un buen tiempo. Gracias por tanto Madonna. pic.twitter.com/g6tez0iRCA — Supervillano (@Super_Villano) April 22, 2024

Madonna hermana, ya eres mexicana. 😍😍😍 pic.twitter.com/AcojDArbeH — Luis Salas  (@LuisSalasT) April 22, 2024

**Le digo a Madonna que no me voy a parar**



Madonna: pic.twitter.com/SkC4bEbMFs — No So¥ Koreana (@_Oshorty) April 22, 2024

Madonna todavía se presentará en el Palacio de los Deportes los próximos martes 23, miércoles 24 y viernes 26 de abril.