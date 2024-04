Lucero Mijares aclara rumores sobre su sexualidad

Lucerito hija de los famosos Manuel Mijares y Lucero sigue subiendo en el mundo del espectáculo, dejando en evidencia que heredó la simpatía y el talento de sus padres. A sus 19 años de edad, ha demostrado con naturaleza su desenvolvimiento en el medio artístico.

A pesar que ha podido manejar su fama ante el público, también le ha tocado afrontar algunas críticas positivas y negativas en su contra. Situación que se ha hecho notorio por las redes sociales, hay quienes la señalan por su apariencia física y hasta por sus intereses amorosos.

Tras su participación en el programa ‘Juego de Voces’, comenzaron a sonar los rumores de un posible romance con su compañero Eduardo Capetillo Gaytán. Sin embargo, varios internautas han comentado que a Lucerito supuestamente le gustan las mujeres.

Al respecto, la artista habló abiertamente de su sexualidad y de todas las especulaciones. En cuanto a la supuesta relación con Capetillo, aclaró que solo son amigos al cual admira mucho y que siente un cariño muy especial hacia él.

Incluso, aseguró que no descarta que puedan hacer algo juntos en la música. Cuando los medios le preguntaron sobre su orientación sexual, respondió que le da igual lo que piensen porque sabe que no es real lo que dicen de ella.

Mijares fue muy directa y honesta al contestar las interrogantes de la prensa, además dejó bien claro que le gustan los hombres y que las críticas por su aspecto físico, es porque no suele ser muy coqueta con su estilo.

“Yo amo a los hombres, estoy muy enamorada de muchos hombres, respeto a las mujeres, respeto a los hombres, pero es como si me dicen que me voy a quedar pelona, pues no. Yo No soy la típica chava que se pone la pestaña, yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto femenino”, mencionó.