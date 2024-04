Yandel convirtió el Auditorio Nacional en una discoteca con los clásicos del reguetón

Como en los viejos tiempos, los aficionados del género urbano volvieron a experimentar el sentimiento de nostalgia al escuchar una vez más los temas que marcaron buenos momentos. El Auditorio Nacional fue el referente donde Yandel hizo vibrar al público, desde el cual más de 10 mil personas entonaron sus grandes éxitos por una hora y media.

Durante su presentación, el famoso hizo un repaso a las canciones más memorables de su carrera, algunos de cuando formaba dúo con Wisin. Por supuesto que no podía dejar de sonar ‘Rakata’, ‘El Teléfono’, ‘Noche De Sexo’ y ‘Pam Pam’.

“Esta canción tiene 19 añitos, ya va para dos décadas. Este tema lo hice cuando era más joven, se la dedicaba a mujeres mayores que yo, pero ahora es diferente. Les toca a todas las mujeres hermosas de aquí dedicármela”, fueron las palabras del cantante antes de comenzar a entonar ‘Mayor Que Yo’.

Agradecido con sus fans

La puesta en escena, las luces, el baile y sobre todo las energías de quienes admiran a Yandel fueron los protagonistas de la noche, y prueba de eso fue el total agradecimiento por parte del puertorriqueño hacia sus seguidores mexicanos.

“Muchas gracias México, muchas gracias DF. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Ustedes son parte de mi historia, parte de todo lo que yo he hecho en mi carrera. Siempre me han apoyado y siempre han apoyado al dúo de la historia, así que muchas gracias DF”, señaló.

Para sorpresa de muchos, el encargado de iniciar el show fue Gadiel hermano de Yandel.”Esta persona que les voy a presentar es mi hermano de sangre. Ya la rompió porque escuché cuando estaba cantando’’, dijo orgulloso de su pariente al momento de invitarlo nuevamente al escenario para cantar juntos ‘Plakito’.

Aunque los presentes esperaban escuchar ‘Algo Me Gusta De Ti’ para el cierre, el artista los complació al salir nuevamente a pesar de que ya se había despedido. En esta ocasión, interpretó ‘Yandel 150′.