Kenia Os defiende a las bandas de Mazatlán: “No te metas con nuestra música”

Kenia Os, reconocida cantante e influencer mexicana, expresó su opinión en el podcast “El Podcast del Momento” sobre las quejas de algunos dueños de hoteles y restaurantes en Mazatlán, Sinaloa, respecto a la música generada por las bandas en el malecón y el posible impacto en los turistas.

Kenia es una cantante e influencer mexicana nacida el 17 de julio de 1999. Saltó a la fama en 2016 a través de redes sociales y ha lanzado varios sencillos y colaboraciones en su carrera musical.

Durante el programa, defendió la importancia de la música de banda y el ambiente festivo en Mazatlán, resaltando su relevancia como parte integral de la cultura sinaloense.

Esto se debe a que algunos propietarios de hoteles y restaurantes en Mazatlán expresaron su descontento por el ruido y la actividad festiva generada por las bandas en el malecón. Consideraron que esto podría incomodar a los turistas y afectar sus negocios.

Visión de Kenia

La artista compartió durante podcast:

“Yo no tengo mucho contexto, porque justo pasó en un momento en el que estábamos trabajando, estábamos viajando, pero todos en el grupo como que de amistad que tenemos estaban enviando tiktoks y mi hermana que está allá me decía, no podemos pasar por el malecón porque hay un parison, hay fiesta”

También resaltó que la música de banda es un elemento clave de la cultura local y un atractivo para los turistas. Así mismo lo dijo:

“Somos apasionados, algo que nos encanta es la banda, es el regional. Si tú vas a Mazatlán y vas a agarrar una fiesta bien, sabes que vas a terminar en la playa con la banda a las 7 de la mañana, es parte de los turistas, parte de la gente que va, es la tradición y no nos pueden quitar la banda y no nos la van a quitar.”