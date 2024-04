¿Le recordaba a Belinda? Nodal se ‘despidió’ de este polémico tatuaje y este era su significado

Tal como lo había adelantado a mediados del año pasado, Christian Nodal sigue en el procedimiento para retirar sus tatuajes del rostro, que no solo supone una transformación para él, sino, un acto de amor para su hija, para que pueda conocerlo con la cara limpia.

Emocionado, el cantante había dicho que en sus intenciones estaba que Inti, lo conociera sin tatuajes en la cara, misma razón que lo habría llevado a someterse a un doloroso y costoso procedimiento para retirar la tinta que llevaba en rostro, donde presumió algunos de los diseños más polémicos durante la transición que vivió luego de su separación con Belinda.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución”, reveló a ‘Lo Sé Todo Colombia’, adelantando que diría adiós a los 10 tatuajes que presumía y cuyo valor para retirarlos alcanzaría hasta los cinco mil dólares.

Christian Nodal reaparece en redes sin tatuajes en la cara Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Este es el polémico tatuaje que Christian Nodal ya se habría quitado

Christian Nodal ya ha presumido su cambio de look en sus recientes posteos a través de su cuenta de Instagram, donde ha ido compartiendo más de su avance para el que sería su nuevo material discográfico.

A través de diversas imágenes, el cantante no solo ha mostrado un cambio en su apariencia física, también en su guardarropa, sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que, con la ayuda de maquillaje mostró como luce su rostro sin tatuajes, pero videos que no forman parte de los promocionales de sus canciones, han dejado ver que uno de sus tatuajes más polémicos ha sido eliminado.

Muchos se dieron cuenta de que Nodal finalmente se había retirado uno de sus polémicos tatuajes del rostro, en este caso, el de los banderines que tenía en la zona de los pómulos y la nariz que, en su momento, escondía un significado muy especial para él.

¿Qué significaba el tatuaje de los banderines rojos que tenía Nodal?

Este tatuaje se lo habría hecho a mediados del 2022, justo unos meses después de que anunciara su polémica separación de Belinda. Para muchos supuso solo un diseño festivo alusivo a México, sin embargo, escondía un profundo significado.

Se trata de un diseño que se hizo cuando se reunió con Mirna Barnett, una integrante del pueblo indígena Seri perteneciente a una de las etnias más antiguas en el estado de Sonora, de donde es originario.

Este diseño se lo habrían hecho pintado a mano con dibujos típicos de esa etnia a los que también se les conoce como ‘Konkaak o comca’ac’, fue la propia Mirna Barnett quien habría mencionado cuál era el profundo significado que tenía comentando: “La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos los proyectos de su vida”.