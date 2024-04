“Si me iba con Lupillo quizás seguiría en carrera”: Clovis analiza su salida de La Casa de los Famosos 4

La Casa de los Famosos 4 lanzó este lunes una de las mayores sorpresas de esta edición del reality show de Telemundo: la eliminación, por votos, de Clovis Nienow.

El actor y modelo mexicano era uno de los favoritos de los televidentes del programa, y sus fans todavía no pueden creer que haya quedado eliminado. Tanta es la sorpresa que hasta acusan a Telemundo de haber hecho un supuesto fraude para sacar a Clovis.

Sin embargo, el mismo actor acepta la decisión y durante una de las galas analiza los errores que pudo haber cometido y que lo llevaron a perder el premio mayor de quedarse con La Casa de los Famosos 4.

“Yo no me imaginaba que iba a salir, pero las cosas pasan por algo y esto agradecido con el público que me hizo llegar a esta instancia”, dice Clovis en referencia a que estuvo a 4 semanas de ganar La Casa de los Famosos 4.

Cuando le preguntan sobre cuál fue el error que cometió, Clovis responde desorientado y cuenta detalles de las diferentes estrategias que se le pasaron por la cabeza en varias de las etapas determinantes del programa.

“Hubo un momento, cuando Lupillo se fue a Agua, que yo iba a seguirlo, pero recordé que yo había dado una palabra con Tierra y no quería verme traicionero. Yo creo que si hubiera seguido con Lupillo, podría estar ahí (adentro)”, dijo Clovis.