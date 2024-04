Victoria Beckham reveló quién es su musa: “Nunca se equivoca en términos de moda”

Victoria Beckham, reconocida diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, ha expresado públicamente su admiración por una reina, a quien considera su “musa definitiva” en términos de moda.

En una reciente entrevista con VOGUE, Beckham elogió la elegancia y el impecable sentido del estilo de una monarca española, destacando cómo siempre acierta en sus elecciones de moda.

Inspiración de reina Letizia

Según la diseñadora, uno de los momentos más emocionantes para Victoria fue cuando la reina Letizia eligió uno de sus vestidos para un evento público.

La diseñadora quedó encantada al ver a la monarca española luciendo el vestido Bella en color verde. La ex-Spice Girl dijo:

“Es mi musa definitiva. Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde. No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido”

Por otro lado, mencionó que, como diseñadora de moda, siente una gran emoción cuando ve a personas luciendo sus prendas, ya sea que sean rostros famosos o no.

En la entrevista, mencionó:

“No deja de ser emocionante cuando me cruzo con alguien que lleva una prenda mía. No tiene por qué ser un rostro famoso. La gente hoy cuenta con muchas opciones y, si me eligen a mí, es un gran honor por el que siempre me siento agradecida y muy emocionada”

Amor a España

Aunque han existido polémicas en el pasado, la diseñadora guarda buenos recuerdos de los cuatro años que vivió en España. Así mismo lo dijo:

“Siempre me ha encantado España. Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia aquí”

Además, negó rotundamente los comentarios negativos que se le atribuyeron sobre España:

“Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo nunca dije eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto. Pero el problema nunca fue España”