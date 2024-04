Wendy Guevara tuvo que pedirle permiso a Televisa ¡para “bailar” con Madonna!

El encuentro entre Madonna y Wendy Guevara sigue dando de qué hablar. Luego de que la integrante de “Las Perdidas” fuera invitada a participar por unos minutos en el espectáculo de “La reina del pop”, en México, la influencer concedió una entrevista al programa matutino de “Las Estrellas”, donde informó que no se manda sola y que para “brincotear” en el escenario con Madonna tuvo que pedir permiso.

La influencer trans se dijo orgullosa de que celebridades mundiales de la talla de Madonna consideren a mujeres de la comunidad trans y específicamente a ella. Sobre los comentarios en las redes sociales de que había mejores opciones que la ganadora de “La Casa de los Famosos”, para subir al escenario dijo:

Además de reconocer que estaba muy nerviosa y que continuaba impactada por su encuentro con la cantante, Wendy aseguró que le había comprado un molcajete a la cantante pero que se le olvidó llevarlo al concierto para entregárselo.

“Estoy todavía con el impacto, las redes sociales llenas de mí; cómo no me fui (vestida) más perra, mas bonita. Le quería llevar un molcajete a Madonna, de hecho, pero se me olvidó, ni modo ya no pasa nada”.

— Wendy Guevara