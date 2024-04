¿Cuáles son los planes de Clovis ahora que salió de La Casa de los Famosos?

A tan sólo pocas semanas para que llegue la final del reality show ‘La Casa de los Famosos 4′, Clovis Nienow se convirtió en el décimo tercer eliminado. Para el team Tierra su salida fue muy triste, mientras que otros celebraron su eliminación.

En una entrevista para Telemundo, el mexicano habló acerca de cuáles son sus planes para su carrera tras salir de la casa. Además, compartió algunos de los momentos vividos en el programa y las emociones que experimentó.

Al ser abordado si había algo de lo que se arrepintiera en su estadía por el reality, el ex participante reveló que no tiene remordimientos y que se siente orgulloso de haber dado lo mejor de sí mismo. Pero lamentó no haber llegado a la recta final, sin embargo señaló que valora la experiencia y la oportunidad de transmitir alegría en un entorno lleno de desafíos.

“Estoy bajando todas las emociones al piso. Yo creo que no me arrepiento de nada. Al contrario, di todo, dejé el corazón. Me siento orgulloso de lo que fui en la casa. Todavía estoy en shock. Me hubiera encantado llegar a la recta final”, mencionó.

¿Cuáles son los nuevos planes que tiene Clovis?

Con respecto a los planes que tiene para su futuro, Clovis confesó que le interesa retomar la actuación y conducción. También dejó claro que está dispuesto a aprovechar todas las oportunidades que se le puedan presentar, definiéndose como una persona versátil y adaptable.

“Yo no voy al reality a hacer show por un amorío y en este show me di cuenta que puedo brillar por mí mismo, por eso me siento orgulloso de lo que soy y de lo que mis padres me inculcaron”, afirmó.

Con su participación deja momentos inolvidables tanto para sus compañeros, como para el público. Siempre se mostró carismático capaz de brindar apoyo y una sonrisa en las etapas más difíciles.