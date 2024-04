Greeicy muestra a su hijo en nuevo video musical ¿Se le ve el rostro?

La cantante colombiana Greeicy Rendón sorprende a sus seguidores al lanzar su nuevo video musical, en el cual muestra por primera vez el rostro de su hijo.

El tema titulado “Kai” ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la artista, quienes estaban ansiosos por conocer más sobre la vida de su adorable pequeño.

En este video musical, la cantante expresa todo su amor y dedicación hacia su hijo. La canción “Kai” está dedicada al pequeño de dos años, fruto de su relación con el también cantante Mike Bahía.

A través de la letra de la canción, la artista comparte cómo la llegada de su hijo ha transformado su vida y le ha brindado una felicidad inigualable.

Además, finalmente se muestra el rostro de Kai, lo cual ha emocionado a todos los seguidores de la artista. Las imágenes capturan al pequeño caminando por los pasillos de un hotel ubicado frente al Estadio Nacional, un escenario impresionante que sirve de fondo para esta presentación tan especial.

Vacaciones familiares en Costa Rica

La estadía en Costa Rica fue el escenario perfecto para las vacaciones familiares de Greeicy y Mike Bahía.

Durante el mes de febrero, la pareja decidió disfrutar de un merecido descanso en el país centroamericano junto a su hijo y sus padres.

Además de relajarse y disfrutar del tiempo en familia, también se presentaron en el festival PicNic 2024, donde compartieron su talento con el público costarricense.

Éxito en redes sociales

El video musical de “Kai” ha obtenido un gran éxito, superando rápidamente el millón de reproducciones. La imagen de portada, con Kai frente a la Joya de La Sabana, ha capturado la atención de todos los seguidores.

En una parte de la canción, la artista expresa su gratitud hacia Kai y cómo su llegada ha cambiado su vida:

“Siento que no merezco tanto, por lo tanto siento que ni te merezco. Estar cerca de ti me da paz, le diste vida a un desierto. Yo solo necesito tus besos y algo de oxígeno. Te mereces lo mejor y a la mejor no me parezco, pero me elegiste, así que te agradezco”.