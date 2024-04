Jay Wheeler presenta su nuevo disco “Música buena, para días malos”

Con un álbum histórico, que redefinirá los límites de la narrativa musical, Jay Wheeler crea una historia que explora el tiempo, la elección y el destino con su séptimo álbum de estudio, “Música Buena, Para Días Malos”. Lanzado por Dynamic Records, el nuevo álbum explora los diversos resultados de las decisiones tomadas en la búsqueda del amor y el equilibrio, e inspirará al público a evaluar los resultados de las decisiones que han tomado a través de realidades alternas.

Producida por Kevin Omar Ortiz y Elvin Jesús Roubert Rodriguez, entre otros, la colección de 14 temas aborda sobre el auto descubrimiento de un individuo y lleva a los oyentes a través de un viaje de emociones inquebrantables. Desde el primer tema del álbum, “Admítelo”, hasta las colaboraciones tales como “Textos Fríos” con Mora, “Maquillaje” con Noreh y el tema transformador “Lo Nuestro” con Zhamira, esposa de Wheeler, las canciones expresan las diferentes fases del amor, el desamor, el deseo, el arrepentimiento y la esperanza.

Jay Wheeler (Cortesía)

Sobre el significado del álbum, Wheeler expresó, “Yo siento que ‘Música Buena, Para Días Malos’ es el mejor álbum que he hecho en toda mi carrera, porque demuestra no tan solo mi crecimiento musical, sino también el personal. Hace mucho tiempo no se hace música de esa que puedas sentir desde lo más profundo del corazón”.

Jay Wheeler (Cortesía)

Con el álbum, Wheeler describe magistralmente las decisiones tomadas a través de realidades alternas utilizando un enfoque vanguardista para la narrativa a través de una colección de videos de ciencia ficción. Dirigido por el colectivo creativo FilmHeads, cada visualizer se inspiró en técnicas utilizadas en las exitosas películas “Everything Everywhere All at Once” y “Dune”, como también en la popular serie de televisión “Loki”. Cada visualizer está destinado para crear una narrativa única que conecta una historia de amor, donde el resultado se basa en las decisiones tomadas, y dejará al público preguntándose qué podría haber sido si se hubieran tomado decisiones diferentes.

Tracklist de “Música Buena, Para Días Malos”

Intro

Admitelo (Regret)

Paisaje (Desire)

Textos Frios ft. Mora (Breakup)

Otro Mas (Desperation)

Historia (Self-Discovery)

En Tu Mente (Confidence)

14 /15 de febrero (Meaning of Love)

/15 de febrero (Meaning of Love) Anoche Te Sone (Love)

Mi Todo

Maquillaje ft. Noreh (Empowerment)

Duele (Heartbreak)

Save Me

Turbulencia

Como preámbulo de “Música Buena, Para Días Malos”, Wheeler lanzó “Historia” y “Otro Más”. “Historia” narra una batalla “Jay vs. Jay”, en donde confronta los ecos de su pasado y los conflictos que enfrentará; “Otro Más” aborda las batallas del amor no correspondido, contando una historia de desamor, desesperación y los conflictos que vive una persona para seguir adelante cuando el amor ya no es correspondido.

El dos veces nominado al Latin Grammy, Jay Wheeler, se está preparando para su esperada gira por Estados Unidos “TRAPPii Tour”, que visitará las principales ciudades de Estados Unidos. Comenzando con 14 fechas, la gira tendrá su primera función en The Theatre Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el 13 de junio y concluirá en Austin, Texas, el 27 de octubre. Con más de 7 mil millones de reproducciones y más de 25 millones de seguidores en las redes sociales, Jay Wheeler hará del 2024 su año más importante hasta la fecha.