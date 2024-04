Jorge Ortiz de Pinedo: Conoce cómo está su estado de salud

El famoso Jorge Ortiz de Pinedo quien sigue siendo recordado por sus memorables papeles en comedia y telenovelas como ‘Una familia de diez’, ‘Médicos’, ‘línea de vida’ y ‘La escuelita VIP’, está experimentando una crisis de salud prolongada y difícil. Sólo espera un milagro para recibir un trasplante de pulmón.

Así lo reveló recientemente el actor de teatro, quien ya había hablado de su ‘Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica’ conocida como (EPOC), después de su cáncer de pulmón en 2023.

“A mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y otro del pulmón derecho, entonces mis dos pulmones están muy afectados”, reseñó.

A los medios de comunicación, el artista que vive actualmente en Acapulco, les expresó:

“No hay un donador en específico, los trasplantes de pulmón, la condición de cualquier ser humano que pueda ser trasplantado tiene que estar en espera, de que haya una persona que haya sufrido un accidente o una muerte de tal manera que sus pulmones puedan ser trasplantados” exclamó Ortiz de Pinedo en entrevista con el programa Hoy, de Televisa. “[Eso] tiene que ser algo tan rápido, porque los pulmones lo que entendí es que duran 6 horas”, afirmó.

Sin embargo, seguirá trabajando en lo que le apasiona, por el momento como productor o director.

¿Dejará la actuación?

Ortiz de Pinedo expresó que posiblemente si logra ser trasplantado, pudiera estar listo en dos años para volver a la actuación.

El Dr. Cándido Pérez en la comedia del mismo nombre, finalizó hablando sobre su deseo de continuar en los escenarios y mantener sus esfuerzos por ‘La Casa del Actor’.

“Ahorita tengo que estar con esto [tanque de oxígeno], todavía sigo mi proceso de mis pulmones”, acotó. “Pero si Dios quiere en unos dos añitos que ya me haya yo repuesto, si es que me hicieron el trasplante de pulmón, me verán dar lata de nuevo”, concluyó.