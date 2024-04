¿Wendy Guevara habla en inglés?, así se comunicó con Madonna

Para nadie es un secreto que Wendy Guevara ha logrado alcanzar popularidad en poco tiempo, pues la famosa ha pasado de un simple video viral, a ser la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, lo que le ha dado la oportunidad de obtener cada vez más propuestas para crecer de manera significativa en el ámbito profesional.

Sucede que Wendy, recientemente no solo ha viajado a París junto a Julián Gil para la grabación de una telenovela, sino que además también tuvo la oportunidad de compartir escenario junto a Madonna durante su tercera presentación en la Ciudad de México.

¿Wendy Guevara sabe hablar inglés?

Tras la reunión de ‘La Reina del Pop’ y Wendy Guevara en el mismo escenario, ambas se hicieron tendencia en redes sociales, dejando comentarios positivos, memes y varias inquietudes entre los fans, entre estas está si la influencer domina o no el inglés, pues, como es bien sabido, Madonna habla en ese idioma.

De esta manera, se tiene que, a pesar de que Guevara ha indicado en varias oportunidades que no se lleva bien con ese lenguaje, al parecer no fue muy complicado comunicarse con la cantante. Y es que, en los videos que recorren las redes sociales, se ha podido observar lo bien que se entendieron y que las palabras no hicieron falta para poder comunicarse.

Así fue la participación de Wendy Guevara junto a Madonna

El tercer y último concierto de Madonna en México estuvo lleno de sorpresas, sobre todo porque la cantante decidió invitar a Wendy Guevara a su presentación, dejando una alta expectativa al público al momento en que esta apareció.

La participación de la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos’, causó una gran emoción a los presentes, quienes con aplausos lograron recibirla. A la creadora de contenido le tocó evaluar junto a ‘La Reina del Pop’ a los bailarines y se puede observar a ambas famosas disfrutar el momento al igual que sus seguidores.