Angélica Vale imita a Lucero y Manuel Mijares reacciona

Angélica Vale es la famosa que se encuentra a cargo de la conducción del programa ‘Juego de Voces’, un reality show en donde varios artistas demuestran su talento en la música. Hace poco, la también actriz se convirtió en tendencia en redes sociales luego de haber imitado a Lucero, lo que provocó una peculiar reacción a Manuel Mijares que, sin lugar a duda, contagió a todos.

Durante una de las más recientes trasmisiones, la famosa actriz demostró su habilidad de imitar personas y ahora, le tocó el turno a la cantante mexicana, quien también se encontraba presente en el foro con el objetivo de apoyar a su hija, Lucerito Mijares y a su ex pareja Manuel Mijares.

La reacción de Manuel Mijares al ver que Angélica Vale imita a Lucero

No cabe duda que Angélica Vale se ha ganado el cariño de su público luego de haber participado en diversas telenovelas y programas de Televisión, entre estos se encuentran: ‘Parodiando’ y ‘El Privilegio de Mandar’; razón por la cual, la artista no lo pensó dos veces para presumir su talento en el nuevo reality show, ‘Juego de Voces’.

En los videos compartidos en internet, se puede observar como la conductora de televisión realiza una increíble imitación de lucero, cantando junto a Lucerito Mijares, la hija de ‘La Novia de América Latina’.

De esta manera, luego de interpretar ‘Azul’ junto a la joven, Vale dio a conocer que estaba muy nerviosa, indicándole a la cantante que no volvería a hacer eso (de imitarla), lo que hizo que tanto Manuel Mijares, como el resto de los presentes empezaran a reírse y a disfrutar el momento.

“Lucero mira cómo me tienes, no me vuelvas a hacer eso”, refutó Angélica, mientras que Lucero le responde: “La mejor Lucero que tengo”, dándole después un fuerte abrazo.