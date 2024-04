Daniel Bisogno revela extraños sueños que tuvo al estar en coma

Daniel Bisogno sigue recuperándose de la crisis de salud que enfrentó desde hace varios meses, no obstante, decidió regresar a sus actividades laborales como parte de su participación en el programa ‘Ventaneando’, en donde estará dos días a la semana, es por ello que este jueves 25 de abril regresó para hablar de los momentos por los que atravesó dentro del hospital.

El presentador de televisión confirmó que estuvo internado dentro del área de terapia intensiva tras una intervención por una infección generalizada que habría puesto en peligro su vida, asimismo, durante una de las últimas transmisiones del programa de TV Azteca explicó que está a la espera de un trasplante de hígado que lo ayudará a mejorar su calidad de vida.

Daniel Bisogno (YouTube: Pati Chapoy)

Daniel Bisogno revela que extraños sueños que tuvo al estar en coma

Luego de comentar sobre los detalles de su estado de salud, el actor mexicano habló frente a sus compañeros de ‘Ventaneando’ sobre el proceso que atravesó al estar en coma mientras estaba intubado, señalando que tuvo diversos sueños en los que compartió con la actriz Isela Vega, quien falleció en marzo de 2021.

“No sé si son sueños o alucinaciones, cuando estaba yo intubado y tenía 20 días ahí, desperté en un hospital que era igual, el mismo, pero había cactus, entonces pensé que era una pensión de playa en el hospital. Me bañaba muy a gusto, me bañaba una enfermera. De repente me dicen hay una fiesta en la noche, me dicen que si quiero ir, voy y me encuentro con Isela Vega”, comentó.

Daniel Bisogno El conductor ha estado muy delicado de salud (Instagram)

Al respecto del encuentro que tuvo con la famosa actriz, Bisogno comentó que se sintió en paz durante el proceso; sin embargo, explicó que estaba consiente de que estaba hospitalizado y de su estado, pero que los sueños fueron bastante largos, hasta el punto en el que estaba a punto de despertar y volvió a tener encuentros extraños que sigue sin poder explicar.

“Me decía: tú tranquilo, relájate, todo va a estar bien. En la fiesta pasaban una película en la pared que sí existe. Yo estando ahí, como no podía caminar, me tuve que arrastrar a la cena. Así viví días y noches, de repente nos íbamos a Houston, ella se quedó (Isela Vega), pero todos los doctores iban conmigo, pero como yo sabía que estaba hospitalizado, dijeron que iban a hacer un programa y yo estaba a lado diciendo que yo no podía, porque mi imagen es de TV Azteca”, dijo.