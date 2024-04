El nuevo novio de Ingrid Coronado estuvo saliendo con Claudia Lizaldi al mismo tiempo que con ella

Hace poco Ingrid Coronado compartió que estaba saliendo con un hombre del que no quería revelar nada para evitar que su relación acabara siendo muy mediática como las dos anteriores, pero ahora se dice que ella empezó a andar con él cuando era novio de Claudia Lizaldi.

Jorge Carbajal en su programa “En Shock” confirmó que la conductora estaba saliendo con el conferencista Germán Bricio y Mich Rubalcava fue quien acabó sacando todos sus trapitos.

De acuerdo a lo que contó el periodista de espectáculos, el nuevo novio de Ingrid Coronado estuvo un tiempo saliendo con ella y Claudia Lizaldi al mismo tiempo, y que la conductora empezó a coquetearle sabiendo que tenía novia.

El nuevo novio de Ingrid Coronado le habría sido infiel

“Este muchacho tuvo una relación con Claudia Lizaldi hasta hace poco, y de repente me llegaron unos mensajes de una chica que me dice ‘Ingrid lo buscaba desde que andaba con Claudia, a Claudia le daban un montón de celos cada que Ingrid lo invitaba al radio a hablar de sus libros’”, compartió Mich Rubalcava.

Sin embargo, las sorpresas no acaban ahí, pues parece ser que la chica que se puso en contacto con el periodista le contó que Germán Bricio estaba queriendo salir con su amiga y le mostró los chats que habían intercambiado.

Ahí el conferencista le habría dicho a la mujer que pretende, que no estaba interesado en tener una relación con Ingrid Coronado debido a sus fracasos en relaciones anteriores, por lo que la considera una gran “red flag”.

“Sentí la confianza de decírtelo porque no tengo máscaras. Pero pienso que va a estar difícil porque no es lo que busco ya que ella trae como muchos problemas no resueltos en su vida y varios matrimonios y esas son red flags”, le habría escrito Germán Bricio a la mujer que pretende.