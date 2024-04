Erika Buenfil dijo que está de acuerdo con que su hijo use vestido

En los últimos días, el hijo de Erika Buenfil, Nicolás, ha sido tendencia en redes sociales debido a los videos que se han difundido en internet, en donde se muestra con un vestido color beige mientras modela junto a su madre, convirtiéndose ambos en blanco de críticas de los usuarios, quienes aseguran que ya el joven “salió del closet”.

Y es que, hace un tiempo se especuló que este pudiera pertenecer a la comunidad LGBT, algo que negó de manera muy respetuosa.

¿Erika Buenfil apoya que su hijo use vestido?

En medio de las críticas, Erika Buenfil, la madre de Nicolás Buenfil, se mostró indiferente a los comentarios de los usuarios luego de que se difundiera el video en donde el joven aparece con vestido.

Durante una entrevista realizada para ‘Venga la Alegría’, la actriz de telenovela indicó que se siente muy orgullosa de su hijo por la madurez que ha demostrado ante los mensajes que dejan en redes sociales, destacando que Nicolás tiene una gran capacidad para dialogar y discutir de una manera constructiva.

“Eso no es tema. Es un súper niño, un buen muchacho, ha madurado padre, su forma de pensar de pronto me sorprende, está más maduro de lo que esperaba; pensando, dialoga padre, discute padre, muy bien”, indicó

Asimismo, la famosa aclaró que su hijo solo quería hacer un trend junto a ella en la plataforma china, que consistía en posar con el vestido, el cual ella misma le prestó.

“Así son los trends, de pronto los chavos se ponen el vestido de la novia y viceversa, entonces dijo: ‘¿Mamá, lo hacemos?’ y ya y me roba un vestido y yo se lo presto, pero no tiene tema, no pasa nada”.

De esta manera, Buenfil deja más que claro que apoya a su hijo Nicolás en todo momento y que ambos se mantienen muy tranquilos a pesar de los comentarios negativos.