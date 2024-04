Famosa presentadora pide boletos gratis para ver a Madonna

Madonna ha causado sensación tras su visita a México por su popular gira ‘Celebration Tour’, no obstante, algunos famosos y fanáticos de la cantante no han logrado disfrutar de sus conciertos por la alta demanda del evento, tal es el caso de Maxine Woodside, la cual reclamó por no haber obtenido accesos por cortesía, ya que no estaba dispuesta a pagar por los boletos.

En los últimos días, las redes sociales han estado repletas de imágenes y videos sobre los conciertos de Madonna en el Palacio de los Deportes por la celebración de sus 40 años de carrera como cantante, causando diversas reacciones, no solo por el espectáculo, sino también por los invitados que incluyó para que la acompañaran en el escenario.

Guillermo Rodríguez, Alberto Guerra, Wendy Guevara y Pixie Aventura han sido las celebridades que fueron invitados por el equipo de Madonna para participar en una parte del show, en donde califican a los bailarines que participan en una especie de ballroom.

. Foto: (Especial)

Famosa conductora exige boletos gratis para ver a Madonna en México

Al respecto de las reacciones por los conciertos de la intérprete de “Vogue” en México, Maxine Woodside, conductora de ‘Todo para la mujer’, se mostró enojada al no recibir cortesías para una de las fechas en el Palacio de los Deportes, señalando que no estaba dispuesta a pagar 20 mil pesos, ya que el costo de los boletos subió como parte de los revendedores.

“¿Qué pasó con mis boletos, no me van a dar boletos para ver a Madonna? Yo sí me muero por verla, pero bueno, no voy a pagar 20 mil pesos por un boleto”, comentó.

📌 MÁXINE WOODSIDE enojada porque no le REGALARON boletos para el concierto de MADONNA en Ciudad de México‼️😳



"No voy a pagar 20 mil pesos por un boleto"

"OCESA ya ni la friega"#Maxine #Madonna #TheCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour #MaxineWoodside pic.twitter.com/p1eBkQSlYx — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 25, 2024

Pese a que sus compañeros intentaron desviar la atención, Maxine continuó señalando que no era justo el precio de los boletos.

“Ay, que está todo agotado, ¿no me van a dar ni uno? Qué bárbaros. Ya ni la friega. Cómo serán. Ay, que Maribel Guardia también se quedó sin boleto. Ay no, porque pagar 20 mil pesos”, dijo.

Como era de esperarse, en redes sociales surgieron diversas reacciones de parte de los usuarios que señalaron a la famosa presentadora de televisión como tacaña por no querer pagar para poder acceder a uno de los conciertos de Madonna, con el objetivo de aprovecharse de su programa para ir con cortesías.