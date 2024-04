Olga Breeskin no cree que Juan Gabriel esté vivo: “una persona tan buena no causaría tanto dolor”

Tras la presentación a la prensa del reestreno de la obra “Aventurera”, Olga Breeskin aprovechó para hablar de varios temas con los reporteros, entre ellos la teoría de que Juan Gabriel sigue vivo.

Si bien no quiere llevarle la contraria a Lucía Méndez, porque ya no quiere atacar a nadie, considera que el Divo de Juárez fue tan buena persona, que no les ocasionaría tanto dolor a sus hijos fingiendo su muerte, pues los conoce y sabe lo mucho que han sufrido por ello.

Carmen Salinas realizó 20 años la obra Aventurera y a tres años de su muerte, en este 2024, Juan Osorio volverá a montar la obra y presentó a Olga Breeskin, la actriz que ahora dará vida al personaje de Rosaura, que se alejará a lo hecho por Carmen 📷 Foto: Helmer Morales pic.twitter.com/VPoFsuo4nU — El Gráfico (@elgmx) April 24, 2024

Olga Breeskin tampoco quiere cerrarse a la posibilidad de que aún siga con vida, pero prefiere no opinar sobre este tema, así que habló de algo que sí le compete y es la traición que le hizo a Juan Gabriel.

Olga Breeskin reconoce que no actuó bien con Juan Gabriel

Hace varios años atrás, Olga Breeskin testificó en favor de un empresario que estaba demandando a Juan Gabriel, porque creyó que hacer la ayudaría a montar un show en Las Vegas.

“En ese momento reconozco, gracias al evangelio de Cristo, que me porte con soberbia, ya saben, presumida, arrogante, porque a los amigos nunca se les debe usar bajo ningún concepto”, declaró la actriz.

Olga Breeskin asegura que el castigo que sufrió por traicionar a su amigo Juan Gabriel lo tenía bien merecido por ser una “sinvergüenza”, sin embargo, se da por perdonada porque antes de fallecer, el astro mexicano le envió un mensaje con uno de sus hijos.

En ese mensaje que recibió del Divo de Juárez, decía que la había invitado a comer para el 14 de septiembre de 2016, porque no quería que su amistad acabara por un lío empresarial, lo que fue un alivio para su alma y se dio por perdonada, a pesar de que tristemente esa cena nunca llegó a suceder.