‘Bebé reno’: ¿por qué Martha llama “bebé reno” a Donny? La explicación está en el final

Bebé reno ha sido una de las grandes sorpresas de Netflix este 2024. Desde su estreno el 11 de abril, la miniserie protagonizada, escrita y creada por Richard Gadd ha cosechado un éxito avasallante entre la crítica y el público.

De hecho, la producción británica logró convertirse en la serie en inglés más vista de la plataforma de streaming a nivel mundial en la semana del 15 al 21 de abril con 13.3 millones de visualizaciones.

La historia, basada en una obra homónima de Gadd e inspirada por una experiencia de su vida real, sigue la retorcida relación del aspirante a comediante Donny Dunn con su acosadora, Martha Scott.

A lo largo de la oscura pero fascinante trama que muestra cómo el acoso impacta la vida del protagonista, Martha llama a Donny con un apodo que da título a la serie de Netflix: “bebé reno”.

La razón por la que le da este sobrenombre se descubre justamente al final del relato. Si se te pasó este detalle o no entendiste bien el por qué, a continuación, te lo explicamos. Eso sí, habrá spoilers.

Escena del capítulo final de 'Bebé reno' | (Netflix © 2024)

¿Por qué Martha llama “bebé reno” a Donny en la serie de Netflix?

Luego de que Martha es sentenciada a prisión, Donny consigue una orden de restricción de cinco años contra ella. Luego se reconcilia con Keeley y regresa a vivir con Liz en el séptimo y último episodio.

En su hogar, Dunn encuentra un antiguo guion con notas de agresor, Darrien. El volver a ver el libreto y las cosas escritas lo llevaron a decidir hacerle una visita sorpresa su otrora “mentor”.

Darrien le revela que vio su video viral confesando el acoso y le dijo que había sido valiente. Además, le ofrece trabajo. Después de una incómoda conversación, Donny se va y se desploma en la calle.

Mientras intenta procesar el alud de emociones, decide volver escuchar los mensajes de voz de Martha -los cuales ha guardado por categorías como Feliz, Angustiado o Cumplidos- para consolarse.

Escena del capítulo final de 'Bebé reno' | (Netflix © 2024)

El protagonista elige los mensajes de la carpeta de Cumplidos. Al mismo tiempo que los oye, camina por las calles y acaba en un pub. En el lugar, pide un trago y abre la carpeta de “No escuchados”.

Donny escoge un mensaje al azar en donde Martha le explica el origen del apodo que le dio, dejándolo tan atónito como conmovido con la historia detrás de su sobrenombre “bebé reno”.

“En pocas palabras, tenía un juguetito de peluche cuando era niña. Lo llevaba a todas partes. Mi primer recuerdo con él fue en una Navidad. Hay una foto de mí, en la que tengo un sombrero de papel en la cabeza con el bebé reno junto a mí”, explica.

Escena del capítulo final de 'Bebé reno' | (Netflix © 2024)

“En fin, este reno era… era muy suave, peludito. Tenía labios grandes, ojos enormes y unas lindas pompis. Hasta la fecha lo tengo. Fue lo único bueno de mi niñez. Lo abrazaba cuando peleaban y peleaban todo el tiempo. Bueno, tú eres idéntico a ese reno: la misma nariz, los mismos ojos, las mismas lindas pompis. Significa tanto para mí. Tú… Tú significas tanto para mí”, concluye.

Donny no puede controlarse más y comienza a llorar tras escucharlo. El bartender le entrega el trago y le pregunta si está bien. Él afirma que sí, pero se da cuenta que dejó su billetera y se disculpa.

El barman entonces tiene el mismo gesto que él tuvo con Martha y desató su acoso al inicio de la serie: decide invitarle la bebida. Las escenas finales hicieron del último episodio el favorito de Gadd.

Escena del capítulo final de 'Bebé reno' | (Netflix © 2024)

“Me encanta esa secuencia. Me gusta la sorpresa de volver a la puerta de Darrien. Me encanta la sorpresa de escuchar los mensajes de voz. Creo que hay una psicología profunda que me gusta mucho. Alguien que se siente tan solo y aislado que decide escuchar los mensajes de voz de su antiguo acosador”, expresó en entrevista a Tudum.