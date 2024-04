Duelo de lavaderos entre Nicola Porcella y Jorge Losa ¿Cuál es tu favorito?

Los ex participantes de La Casa de los Famosos México compiten por quién tiene mejor cuerpo.

Nicola Porcella bebé y Jorge Losa (Pegate pa´ mí, pegate pa mí) fueron dos de los participantes más queridos de “La Casa de los Famosos México”. Y mientras que el primero triunfa en la televisión en la telenovela “El amor no tiene receta” y participará en la nueva versión de la obra de teatro “Aventurera”, el segundo se abre paso en la música con joyas virales como “Pégate pa´mí”.

Recientemente los ex integrantes del “Team Infierno” y el “Team Cielo”, compartieron con sus seguidores en Instagram fotografías donde dejan al descubierto sus musculosos cuerpos (que parecen tallados por los mismísimos dioses), generando miles de reacciones y cientos de piropos subidos de tono, escritos por hombres y mujeres por igual.

¿Lanzará su Onlyfans?

Como pocas veces lo hace, Nicola dejó ver de más a sus “nicolitas”, publicando una fotografía después de haberse bañado, con el cabello húmedo, con una toalla y dejando casi al descubierto sus partes íntimas. Desatando comentarios como: “Qué bello, qué hermoso estás”, “Ahora sí son muy buenos días” y “Por un momento pensé que ya estaba pagando el only”, fueron tan solo algunos de los comentarios que tiene la publicación.

¡Pidió refuerzos!

Jorge Losa no se quedó atrás y se hizo acompañar de su novia Ferka, también ex integrante de La Casa de los Famosos y otros muchos realities (son tantos que no podríamos mencionarlos todos). “Lo que usted diga capitán” es el mensaje que colgaron Ferka y Jorge en la red social, publicación que también les atrajo halagos como: “Ella ganó y el ganó. Ambos ganaron”, “Parecen de portada de revista” y “Par de guapos”.

¿Quién tiene mas likes?

Hasta el sábado 27 de abril, la fotografía publicada por Nicola tiene 160 mil likes. Mientras que la publicada por Jorge y Ferka lleva poco más de 30 mil likes. Famosos como Poncho De Nigris y Apio Quijano han mostrado su apoyo a publicación de Porcella, mientras que Natália Subtil y Litzy, reaccionaron a la de Losa. ¿Quién ganará esta batalla de likes y de lavaderos?