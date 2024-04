¿Mauricio Ochmann recibe indirectas de su ex? ; Entérate

Paulina Burrola, quien antes era la pareja de Mauricio Ochmann, compartió un video en TikTok con un mensaje que llamó la atención y fue considerado como una indirecta para el actor a cinco meses de su inesperada separación.

Ochmann en noviembre de 2023, ofreció unas declaraciones en las que expresó: “No, Paulina y yo ya no estamos juntos, pero estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia. Porque así pasa, las relaciones se terminan y nada, le deseo lo mejor y la quiero muchísimo y pues ya… En superbuenos términos (quedó todo)”, comentó a Despierta América.

#FmGloboNews ¡Mauricio Ochmann y Pulina Burrola celebran su primer aniversario! 👩🏻‍🤝‍👨🏼💕

Con un conmovedor mensaje el actor grito a los cuatro vientos el amor que siente por su actual pareja, dejando claro lo feliz que se encuentra de estar compartiendo su vida con ella. pic.twitter.com/KxussvL1ZT — Globo Guadalajara 98.7 (@globogdl) April 11, 2022

¿Indirecta?

Esta relación que se veía sólida, se fracturó cuando casi llegaban a los dos años. Algunos seguidores opinaban que era una pareja falsa y llena de apariencias, sin embargo, Paulina no perdió la ocasión y asoció frases de una canción a su pasada historia de amor: “Dijimos y juramos nunca hacernos daño. Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado, pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? y sólo pasó que un día te fuiste, nunca volviste, ¿en dónde quedé yo?”.

En Internet muchos fueron los comentarios: “Mereces a alguien que no tenga demasiadas responsabilidades y pueda disfrutar contigo 💕 hay millones de personas, una es la indicada para ti hermosa”.

“No es mala persona, simplemente no es buena pareja, aún tiene vacíos por sanar”.

“Estás hermosa Pau!!!! Tú puedes tener al hombre que quieras cuando quieras💖 será el más afortunado”.

“Con esa belleza que tienes puedes encontrar a alguien con la misma belleza y juventud que tú”, son algunos de los mensajes de los cibernautas.

Durante los recientes días se ha mencionado la posibilidad de que Mauricio esté dándose una nueva oportunidad con su ex, Aislinn Derbez, pero ambos siguen manifestando que tienen compromisos de trabajo y una hija en común.