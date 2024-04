¿Prohibieron los peluches del Dr. Simi en los conciertos de Madonna en México?

Madonna terminó con gran éxito la gira de conciertos que dio en el Palacio de los Deportes de la CDMX, como parte de su gira “The Celebration Tour 2024″, en el que recorrió su larga lista de éxitos. Pero existe una duda en redes sociales que los internautas no logran responder ¿Por qué no hubo peluches del Dr. Simi en los conciertos de la Diva del Pop?

“¿Por qué nadie le lanzó a Madonna en el #CelebrationTour un peluche del Dr. Simi?”, escribió el usuario @aleex_saints. “Hasta ahora no hemos visto ningún ni un Dr. Simi en los conciertos de Madonna”, publicó @gerzepeda22. Y aunque otros seguidores suplicaban que le lanzaran alguna figura en el último concierto, la reina del pop salió invicta sin ningún Dr. Simi filtrado.

Juraba que alguien le iba dar un Simi a Madonna en mi fecha o posteriores del Celebration Tour México 🇲🇽 ¡Hoy es la ultima gran fecha háganlo por favor! No es naco, no la van a matar, le van a dejar un recuerdo de cuanto esperamos por verla y que la queremos.🙏🏻❤️✨ pic.twitter.com/mHoh330DaK — Emiliano Maldonado (@emixezz) April 26, 2024

Dieron la orden de ¡No dejarlos pasar!

La incógnita en las redes ha sido resuelta por el experto en temas de farándula Armando Bochinche, quién a través de su cuenta de Facebook, comentó que la ausencia del querido personaje se debió a una prohibición expresa de los organizadores del concierto para que no permitieran su acceso. Su versión ha sido ratificada por otros usuarios en la red social, que comentan que efectivamente no estuvo permitido ingresar los peluches.

Los conciertos fueron filmados.

En días anteriores usuarios de redes sociales reportaron que al ingresar al recinto donde se llevaron a cabo los conciertos había una advertencia que informaba que el show sería grabado, por lo que al entrar, autorizaban la distribución de las grabaciones con fines comerciales.

Por último, asistentes al último concierto de la diva del pop en México, confirmaron a Publimetro que había una revisión exhaustiva antes de entrar al concierto, por lo que era imposible meter cualquier objeto entre la ropa. Además de que se prohibió el ingreso con bolsas o mochilas, como suele suceder en otros conciertos.