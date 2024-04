Eliane Gallero, la creadora de contenido que logra conexiones con sus entrevistados

Las redes sociales se convirtieron, en los últimos años, en un espacio en el que millones de personas comparten sus mejores momentos. Pese a que no todo es perfecto, algunos creadores de contenido se esfuerzan para dar esa imagen, pero ¿Todos los influencers son así? La respuesta es no.

Si bien la lista es muy larga, Eliane Gallero es una mujer nacida en Venezuela que sobresale entre todos sus colegas. La también presentadora y productora muestra, a sus más de 100 mil de seguidores, su estilo único, emocionante y divertido, sin embargo también se sincera sobre momentos complicados o difíciles.

En entrevista con Publimetro, Eli aseguró que “Los zapatos de Eliane tienen que ser cómodos porque estoy corriendo a todos lados, a todos lados”. Gallero inició trabajando en un periódico en el que hacía entrevistas y esto le permitió conectar con las disqueras y artistas.

“Yo no puedo depender de un medio, yo no puedo crearme dependiendo de un medio. Yo tengo que lograr la manera de crearme a mí y luego que el medio me busque por lo que soy yo”, fue la mentalidad que tuvo Eliane a la hora de dejar el medio para el que trabaja y comenzar de manera independiente; camino que, en palabras de ella “le costó bastante”.

“Soy fiel creyente de que cuando uno hace un trabajo honesto y llega con buena intención, también el invitado se da cuenta de tu intención y te quiere dar la entrevista porque sabe que vienes a preguntarle, que te estudiaste el álbum, que le preguntas de su música, de sus temas, de sus proyectos. Creo que eso hizo, indirectamente, que yo pudiera crear ciertas relaciones que me permitieran el apoyo en cuanto yo quise sacar mi proyecto individual”, confesó.

Desde 2023, Eliane es cohost del exitoso podcast “Pensándolo Bien, Pensabamos Mal”: “También tuve esta necesidad de decir ‘necesito hablar, necesito expresarme’; claramente al principio fue extraño porque como periodista ya tú sabes cuál es la próxima pregunta que me vas a lanzar y eso es un sistema que uno tiene, pero claro, cuando de repente te responden: ‘y tú qué piensas’, al principio fue como ‘Me están invitando a conversar’. Fue un cambio para mi crecimiento profesional y también como que siento que es importante”.