Lolita Cortés confirma su regreso a “La Academia” y destroza a Wendy Guevara

“Quiero pedir una cámara, ¿Se puede pedir una cámara”, léase con el famoso tono de la controvertida Lolita Cortés, cuando le pidió al público de La Academia que ya no votara por Jolette y quien confirmó de una vez por todas que siempre sí será una de las jueces del famoso programa de TV Azteca, el cual se encuentra realizando casting por todo el país.

La actriz y cantante dijo en un encuentro con reporteros que ya podía confirmar su ingreso al reality y que se encuentra muy agradecida por toda la proyección que le ha dado (y nosotros estamos agradecidos con Lola por los memes que nos regala con sus despiadados comentarios). Cabe señalar que hace unos días le hicieron la misma pregunta en otro evento pero se hizo que la virgen le hablaba.

“Ya se puede confirmar que estoy en ‘La Academia’” <br/> — Lolita Cortés

No sabe quién será el director

Aunque la juez de hierro se dijo preocupada por saber quién será el director, y le suplica a través de las cámaras y micrófonos que no vaya a echar el proyecto y que escoja buenos temas para el programa, lo cierto es que el primer anuncio oficial que se hizo del reality show fue el del director, a través de una entrevista para el programa “Ventaneando”.

Lola también dijo que espera que la edición del concurso de este año se enfoque en el talento de los alumnos y no en la “sangre” que generan las polémicas entre críticos, maestros y participantes. Dijo además de manera sarcástica que si el público quiere “sangre”, para eso tienen a “Ventaneando” y que dejen a “La Academia” en paz.

¡Wendy Guevara no es artista!

Ya entrada en polémica (como es su costumbre), la cantante dio su opinión sobre el fenómeno de Wendy Guevara quien recientemente fue invitada a participar en el show de Madonna, generando reacciones a favor y en contra, y en su opinión Wendy no ha tenido ninguna evolución (tómala).

Pidió a los reporteros que no confundan a los artistas, con las celebridades. Ya que mientras los primeros son disciplinados y no necesitan ser famosos, las celebridades como Wendy Guevara no necesitan tener ningún tipo de talento para sobresalir. Sobre la posibilidad de trabajar con la perdida, dijo que no la conoce, y que no sabe a qué se dedica. Por último aclaró que no tiene nada en contra de ella.