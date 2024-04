¿Peor que ‘Cactus’? Belinda habría ‘elevado’ su tiradera a Nodal en ‘300 noches’: estas serían sus indirectas

Belinda acaba de estrenar un nuevo tema, esta vez junto a Natanael Cano, y lleva por nombre 300 noches, y ha traído nueva polémica, pues aseguran que la canción contiene nuevas indirectas a Nodal.

Aunque terminaron en febrero del 2022, y de la peor manera, parece que los problemas entre ellos no han acabado y la cantante habría lanzado nuevas indirectas a su ex.

E incluso los fans aseguran que los ataques han sido peor que en su tema Cáctus, y se han agudizado en este nueva canción, pues habla sobre una ruptura y las razones por las que se deterioró esa relación.

Las supuestas indirectas que Belinda habría enviado a Nodal en su nuevo tema 300 noches

La letra de 300 noches de Belinda y Natanael Cano es muy reveladora y aseguran que la frase “no puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado”, y “no fue por mí que no funcionó, fue por tu que todo se jodió” , fueron algunas indirectas dedicadas a Nodal.

Otras frases reveladoras que aseguran que son dedicadas al cantante son “¿Ahora qué hago pa’ olvidar?, 300 noches han pasado y sigo pisando el pasado. Baby, míranos, ahora somos dos extraños. Y se siente tan extraño, que después que me jodiste, todavía te extraño. Baby, míranos, ya di todo y no se nos dio”, asegurando que aún extraña a ese ex.

Además, en el video se ve a Belinda y Natanael sentados uno frente a otro en lo que parece un consultorio psicológico, lo que ha llevado a sospechar que se trata de una terapia que ambos deberían tomar para superar la ruptura, pues aseguran en redes que ninguno de los dos lo ha superado, aunque digan que sí.

Algunos comentarios y memes que se leen en redes son “hasta yo extraño a Nodal”, “pero que fuerte, esta mujer no supera a Nodal”, “cuando creíamos que Beli ya había pasado página, pues no”, “que triste todo lo que canta aquí, me duele el corazón por ellos dos”, “ellos merecían estar juntos”, y “por favor ya supéralo, está peor que Shakira”.

Por supuesto la cantante no se ha referido a estas especulaciones en redes, pero sí ha promocionado su nuevo tema con Natanael.