¡Adiós rubio! Elizabeth Gutiérrez cierra ciclo con William Levy con ‘drástico’ cambio de look

Elizabeth Gutiérrez cambió de look para darle la bienvenida a la soltería.

Aunque sienta que está sobreviviendo en un océano, la actriz Elizabeth Gutiérrez no deja que el dolor por la separación con su expareja, el también actor William Levy, opaque su brillo, y deje de mostrar lo valiosa, talentosa y hermosa que es. Está en una nueva etapa de grandes cambios radicales. Ha dejado atrás una relación amorosa de 20 años, así como su casa y carro.

Pero, también le dijo adiós a su icónica melena rubia. La tarde este domingo 28 de abril sorprendió a sus 3,8 millones de seguidores en Instagram, al mostrar el nuevo look con la que marca un antes y después en su vida. La estrella de televisión compartió en sus historias dos imágenes en la que presume su cabello castaño oscuro. Algo que dejó a muchos con la boca abierta.

“Que hermosa ese color d pelo te queda👍”, “Con el Cabello oscuro se ve aún más hermosa d lo q ya es😍Parece una nena”, “Puedo decir también que realmente me encanta el cabello oscuro 🔥” y “Que guapa estás Eli,te sienta súper el color de pelo moreno”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores en la cuenta de su estilista Mariana Frontado.

No es la primera vez que apuesta por una transformación como esta, ya que en el 2017, también oscureció su cabello y completó su transformación con un flequillo. En su momento la compararon con la actriz Sofía Vergara, pero ahora en sencillamente Elizabeth Gutiérrez. La actriz de 45 años luce fantástica y se siente cómoda con su apariencia.

A pesar de lo dolorosa y controversial que ha sido toda la situación de su ruptura con el cubano, Elizabeth está enfocada en sus hijos y en retomar su carrera artística. Ahora formó parte del elenco de la obra de teatro “Monólogos de la Vagina”, y le confesó al programa de Univisión, “La Voz de la Mañana”: “Estoy súper fascinada... Es mi primera vez lanzándome a esto, estoy un poco nerviosa, pero emocionada”. El reto lo superó el pasado 29 y 30 de marzo cuando se realizaron las funciones.

La semana pasada brilló en el panel de Brand University, The New You, donde fue una de las presentadoras y cautivó a todo el público. Hizo un trabajo genial al llevar la conducción en donde las invitadas hablaban de sus pasiones, ilusiones y lo que las hace sentir completas.

El pasado 9 de abril se conoció a través de una entrevista que Gutiérrez ofreció que ya la pareja había terminado su relación. A la revista ¡Hola!, le contó: “Actualmente no estamos juntos. Creo que de mi parte nunca fue por falta de amor, creo que fui la misma niña de 20 años que él conoció. Lo que queremos es diferente. Siempre lo voy a dar y desear lo mejor. Están juntos o nos siempre lo quiero ver feliz, de eso me enamoré”.