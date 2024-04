‘Nube Viajera’: La tenebrosa historia que se esconde detrás de la canción de Alejandro Fernández

En 1996 se estrenó ‘Nube Viajera’, la canción de Alejandro Fernández que, aunque no parezca, tiene una intrigante historia que va mucho más allá de su melodía y de su letra, ya que, al parecer la inspiración de este tema musical proviene de una experiencia paranormal que tuvo su autor, Jorge Macías, quien la escribió en 1984.

A pesar de que ya han pasado 28 años de su lanzamiento, es ahora cuando un usuario en TikTok de nombre ‘@ElTrucutruperal’, dio a conocer que Macías vivió una serie de sucesos extraños luego de un momento de felicidad, lo cual estuvo marcado por la compra de un departamento y el nacimiento de su hijo. Sucede que, en las noches, era perturbado por una voz misteriosa que lo llamaba a las 3:00 de la mañana.

Y, aunque en ese entonces le daba miedo, el autor decidió enfrentarlo por sí mismo luego de un particular e intenso evento en donde Macías quedó inconsciente y, al despertar, encontró vestigios de un poema en el que parecía expresar la desesperación de alguien que había perdido a un ser querido.

¿Cuál es la historia detrás de ‘Nube Viajera’?

La composición, que inicialmente podría haber sido considerada simplemente como el resultado de una noche de insomnio y repentina inspiración, adquirió un nuevo significado con el paso de los años.

Sucede que, al momento en que Jorge Macías vendió el departamento donde tuvo la experiencia paranormal, descubrió la historia de los anteriores habitantes, se trataba de una pareja que se desmoronó debido a la depresión y el suicidio, terminando la vida de ambos por una serie de eventos trágicos.

Tras haberse enterado, el autor se preguntó si el espíritu del hombre fallecido fue quien lo eligió para componer ‘Nube Viajera’, un mensaje que pudiera ser para su amor perdido, en un intento de encontrar la paz eterna.

¿Qué dice la letra de ‘Nube Viajera’?

Ay amor Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad

Ay amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal

Ay amor Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar

Ay amor No cabe duda que sigo siendo sentimental

¿Dónde estás? Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti

¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mí

