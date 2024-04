Wendy Guevara le responde a Lolita Cortés ¿Volarán pelucas?

Wendy Guevara se refirió a la nueva polémica que le envuelve y que tiene que ver con las declaraciones que hizo la polémica actriz y cantante Lolita Cortés, quien consultada por reporteros de espectáculos dijo sin ningún tapujo que la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, no es ninguna artista.

“¿Cuál evolución” reviró Lola a los periodistas quienes quisieron conocer su opinión luego de que la influencer trans fuera invitada por el equipo de Madonna para acompañarla en el tercero de sus conciertos. Fue cuando la también conductora les explicó la diferencia entre las artistas que son disciplinadas y las celebridades que no suelen tener talento.

¡Le dio la razón!

Contrario a lo que pudiéramos pensar, la protagonista de “Perdida, pero famosa” le dio la razón a la jueza de “La Academia” y reconoció no tener ningún tipo de preparación artística.

“La verdad la señora sí tiene razón, ahí yo si estoy de acuerdo con ella; yo no soy una artista porque yo no me he preparado para actuar o así todo eso, pero eso no quiere decir que no me puedo preparar”, fue la respuesta que Wendy le dio a sus seguidores quienes le cuestionaron el tema en su transmisión en vivo.

¡No van a hacer chisme!

La perdida quien no ha dejado de estar en medio de la polémica tras su invitación al show de Madonna, dijo estar de acuerdo con la apreciación de Lolita quien pidió a los medios que no confundan a las celebridades como Wendy, con artistas con talento: “Es lo que ella dijo (ella) es “artista” y “celebridad” son dos cosas muy distintas entonces la verdad sí estoy de acuerdo con Lolita Cortés y ya; pero no van a hacer chisme culeras, ni van a hacer que me pelee con Lola Cortes porque la verdad sí estoy de acuerdo con ella”, fueron las palabras con las que Wendy negó que exista una nueva polémica.

¡Se verán las caras!

Por medio de redes sociales se ha dado a conocer que Wendy será invitada de este martes en el programa digital “La más draga”, donde Lola funge como una de las juezas. ¿Volarán pelucas en el episodio?