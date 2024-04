Carlos Ponce se pronuncia ante discusión entre Becky G y Thalía

En redes sociales ha recorrido un video que ha causado conmoción entre los usuarios, pues en el mismo se puede observar un momento de tensión entre Thalía y Becky G detrás de escena de los Latin American Music Awards.

En la grabación, se muestra una discusión entre las dos famosas, revelando lo que parece ser un desacuerdo entre ambas, especulándose que podría estar relacionado con un conflicto sobre el vestuario de Alejandra Espinoza, otra participante del evento.

Todo empezó por la similitud entre el atuendo de Thalía y Espinoza, por lo que, al parecer, la primera hizo una observación, así que Becky G salió en defensa de Alejandra. Hasta ahora, ninguna de las famosas ha opinado sobre el incidente. No obstante, en el video se puede apreciar la incomodidad que todos tenían, sobre todo Carlos Ponce, quien se encontraba en medio de estas durante el intercambio de palabras.

Desde el momento en que se difundió el material audiovisual, los comentarios en internet no han dejado de surgir, sobre todo por el hecho de querer “saber el chisme”. Por tal motivo, Ponce con su característico humor, ha publicado un video en sus cuentas oficiales llamando la atención de todos los usuarios.

¿Qué dijo Carlos Ponce sobre la supuesta discusión entre Thalia y Becky G?

A través de sus redes sociales, el cantante Carlos Ponce publicó un video que llamó la atención de sus seguidores, pues, luego de que se hiciera viral el video en donde se ve discutiendo a Thalía y Becky G, este hizo referencia al mismo.

De esta manera, con su característico humor, el famoso colocó como primera escena el sucedido y luego apareció él en cámara diciendo: “Yo sé lo que pasó, yo estaba ahí. Yo soy el del medio y nadie me ha preguntado… I Know Exactly What Happen (Sé exactamente lo que pasó)”, asegura Ponce en una grabación, lo que hizo que varios usuarios inmediatamente comentaran:

“Esperando la parte 2 del video”.

“Suelta el chisme Carlos, nosotros también queremos saber”.

“¡Yo fallé en mi intento de leer los labios! ¡Suelta el chisme!”

“¡Hablaaa! que no pude dormir ayer”.

“Echa el cuento hermano”.

“Carlos, la expresión de tu cara nos dice: ‘aquí ya se prendió’”.