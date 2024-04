Divorcio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es chisme “vieeejo”

Parafraseando a nuestra amiga Wendy Guevara, la información que está circulando en internet que tiene que ver con que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo están a punto de divorciarse, es un rumor viejo.

Las redes sociales revivieron un video del programa “Con Permiso” conducido por Juan José Origel y Martha Figueroa, en el que la experimentada periodista de espectáculos da a conocer una noticia de la que ella se enteró... ¡en mayo de de 2021!

En aquella ocasión, Martitha dio a conocer que después de ver el reality show “De viaje con los Derbez” le dio la impresión de que la relación entre el matrimonio estaba distante y que era evidente que ya no se llevaban bien, por lo que sería cuestión de meses o incluso años para que la relación llegara a su final.

“No sé si hoy, no sé si en 1 año, no sé si en 6 meses o en 2 años; Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan”

— Martha Figueroa