¿Enrique Iglesias quiere trabajar en Ventaneando? Así lo aseguró el cantante español

Enrique Iglesias se presentó en la feria de San Marcos de Aguascalientes y un reportero de “Ventaneando” logró entrevistarlo antes de que partiera del lugar.

El cantante español expresó que le encantaba venir a México porque siempre lo recibían con mucha efusividad, entonces, el reportero del programa de farándula le preguntó cuáles eran sus planes a futuro.

“Trabajar en Ventaneando”, le contestó Enrique Iglesias al reportero que intentaba mantenerse junto a la camioneta del cantante a pesar de la fanaticada que los rodeaba que querían tomarse una foto con él.

Enrique Iglesias dice que nunca se va a retirar de la música

Evidentemente lo de trabajar en “Ventaneando” fue una broma de Enrique Iglesias, no obstante, con seriedad aseguró que no tiene planeado retirarse de la música nunca.

🧑‍🎤 Cautiva Enrique Iglesias @enriqueiglesias con presentación en la Feria de Puebla 2024. El ícono internacional del pop hizo vibrar a miles de asistentes con su espectáculo en el Teatro del Pueblo. pic.twitter.com/GhHij1hxxs — Noticias con Moctezuma (@Joselmoctezuma) April 29, 2024

El cantante anunció que se retiraba de los escenarios y que su álbum “Final Vol.2″ lanzado este año sería el último de su carrera, por lo que muchos se lo tomaron como un retiro absoluto del mundo de la música.

Algunos fans de Enrique Iglesias lamentaron el anuncio de su retiro, no obstante, otros después de ver sus últimas presentaciones han entendido porque se retiraba, ya que parecía haber perdido por completo la voz.

No obstante, en la feria de San Marcos de Aguascalientes, el hijo de Julio Iglesias sorprendió al revelar que su retiro de la música no sería por completo, aunque no explicó bien a qué se refería.

Enrique Iglesias además de ser cantante, también es productor musical, por lo que podría seguir trabajando en este ramo, pero también muchos fans esperan que siga sacando sencillos de vez en cuando o colaborando con otros artistas.