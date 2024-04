Luis Fonsi recuerda uno de los momentos más impactantes de su vida, “todo en manos de Dios”

Además de demostrar su talento en la música, Luis Fonsi también ha dado a conocer lo mucho que le gustan los deportes extremos, sobre todo el salto en paracaídas, lo cual disfruta mucho al momento de practicarlo.

Sin embargo, a pesar de tener una amplia experiencia en este ámbito, el cantante reveló un momento en el que su paracaídas le hizo una mala jugada, ya que su vida se puso en peligro al no poder abrir la mochila.

¿Qué le ocurrió a Luis Fonsi?

Durante una reciente entrevista realizada para Yordi Rosado, Luis Fonsi recordó aquel momento en el que su vida corrió peligro cuando intentaba saltar en paracaídas.

“Eso pasa. Uno tiene que empacar su propio paracaídas. Es tela y es hilo; no hay ningún mecanismo. Puede ser que un hilo te haya quedado por encima o que simplemente que cuando abriste, de repente abre un poco de lado lo que causa que un hilo se cruce por encima y empieces a girar; hay veces que uno se puede recuperar”, indicó.

Asimismo, recordó que todo se originó porque los hilos estaban enredados, lo que provocó que perdiera el control mientras él se encontraba a miles pies de altura girando.

“Abrió, pero todo enredado. Vas a una velocidad muy grande que no te da tiempo de recuperar; yo iba dando vueltas, no podía levantar las manos. Tuve que soltar y abrir la reserva”.

Luis Fonsi afirmó que este es uno de esos días en donde más ha sentido terror y que, justo estando en esa situación tienes que dejar “todo en manos de Dios”.

“Me dio muchísimo miedo. Cuando cortas el paracaídas principal, quedas en manos de Dios. Se vio el paracaídas volando sol y no aterricé en donde tenía que aterrizar porque no me dio tiempo. Aterricé en un campo de vacas y son cosas que pasan”, concluyó diciendo el cantante.