Mayela Laguna reacciona al rumor de que Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán están saliendo

Hace poco se dio a conocer la noticia de que Luis Enrique Guzmán y Aurea Zapata estaban saliendo y su relación va tan en serio que la expareja de Mayela Laguna le estaría pagando el colegio a las hijas de la conductora.

Jorge Carbajal en su programa de YouTube “En Shock”, fue quien compartió esta noticia y enseñó el audio distorsionado de una fuente que le aseguró que la pareja habría tenido un romance hace años.

❌ LUIS ENRIQUE GUZMAN confirma que NO ES EL PADRE del hijo de MAYELA LAGUNA , salió negativa prueba de paternidad ‼️



LUIS ENRIQUE GUZMAN (hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) se acaba de enterar que no es padre del bebé de Mayela Laguna.



Ha iniciado acciones legales para… pic.twitter.com/3zhX4I6FXX — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 27, 2023

Supuestamente, Luis Enrique Guzmán se desempeñada como ingeniero de sonido en el programa “Mujer Casos de la vida real”, que era conducido por Silvia Pinal, pero lo corrieron porque lo cacharon teniendo relaciones sexuales con una mujer en el lugar de trabajo, y la susodicha era Aurea Zapata.

Mayela Laguna no quieren que le pregunten por el nuevo romance de Luis Enrique Guzmán

De acuerdo con la fuente del periodista Jorge Carbajal, Luis Enrique Guzmán retomó su relación con Aurea Zapata e incluso la habría invitado a vivir con él, mientras soluciona su problema con su exesposo Patricio Cabezut.

No obstante, antes de que empezara a vivir con el hijo de Silvia Pinal, la conductora se quedaba con sus hijas en la casa de la primera actriz varios días y ellas ocupaban el cuarto que era del hijo de Mayela Laguna.

Hasta ahora, ni Luis Enrique Guzmán ni Aurea Zapata han confirmado su relación, pero la noticia ya habría llegado a su expareja, pues empezó a ser cuestionada por la supuesta relación de su ex.

“No voy a contestar sobre cosas que no me constan ni me corresponden. Tengo muchas prioridades, entre ellas mi salud y mi paz mental”, escribió Mayela Laguna en Instagram.