Mira cómo Paul Stanley y Joely Bernat revelaron el sexo de su bebé

Paul Stanley y su esposa Joely Bernat decidieron revelar el sexo de su bebé en plena transmisión en vivo junto al público del programa ‘Hoy’ y con todos sus compañeros del show de ‘Otra Buena Noticia’.

Los futuros papás utilizaron un globo el cual debieron hacer explotar para conocer si sería una niña o un niño, sin embargo antes de realizar dicha actividad utilizaron el método de encuesta por redes sociales donde todo el equipo del matutino de Televisa aprovecharon de lanzar sus predicciones.

Entre alegría y muchos gritos por parte de los presentes, Paul tomó una aguja y con ella rompió el globo que en su interior contenía polvo de color rosa y unos pequeños globos del mismo color, lo cual significaba que es una hermosa princesa.

Para ese momento lleno de tanta ilusión, los colegas del presentador se mostraron muy felices al conocer la noticia y corrieron a abrazar a la pareja.

También revelaron el nombre de su hija

En medio del festejo, Paul dijo que además compartirían el nombre de su bebita. “Ya sabemos cómo se va a llamar, lo vamos a decir”, señaló.

Por su parte, Joely expresó “Papá seleccionó el nombre, la vamos a llamar Victoria”.

Sin duda alguna para los nuevos padres el saber que su bebé viene con bien es lo más importante, al respecto el conductor de TV mencionó que “Yo la verdad no tenía inclinación por niño o niña, con que salga bien es lo primordial, como todo papá primerizo, estoy bien nervioso, pero ya gracias a Dios le hicieron todos los estudios de sangre, ultrasonido, todo parece ser que está excelente”.

Finalmente, la influencer comentó que cuando le dijo a Paul que iban a tener un hijo, él se mostró totalmente impresionado. “Yo lo senté en la oficina, él pensaba que le iba a dar un regalo, un detalle que siempre nos damos. Compre una fundita, le puse ropa de bebé y la prueba de embarazo. Se sienta, la abre y como que no lo creía”, afirmó.