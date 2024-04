“Mira lo que provocas”, Poncho de Nigris acusa a su esposa de rumores de divorcio

Fue hace algunas semanas que Poncho de Nigris y Marcela Mistral se convirtieron en tendencia en redes sociales, luego de la publicación de un video que grabó la pareja, resaltando por el lenguaje corporal y expresiones de la esposa del presentador, desatando rumores sobre una posible crisis dentro de su matrimonio, al punto de asegurar que estaban al borde del divorcio.

La famosa pareja ha mostrado gran parte de su convivencia a través de redes sociales, especialmente como parte de los proyectos que comparten en YouTube y otras plataformas, es por ello que frecuentemente suelen recibir diversas opiniones sobre su relación, como fue el caso de uno de los últimos videos que compartieron.

Poncho de Nigris Poncho de Nigris envuelto en escándalo por negarle tv e internet a sus empleadas (Instagram @Ponchodenigris @musamistral)

Poncho de Nigris acusa a Marcela Mistral de rumores de divorcio

Durante una entrevista para el programa ‘Fuera de contexto de Gusgri’ el famoso conductor compartió su opinión por todos los comentarios que surgieron a partir del video que protagonizó con su esposa.

“Se hizo viral y todo y toda la gente pensaba y creía y todo y yo me tenía que ir a grabar un mes entero a México, ahí andábamos mal por ese ped* porque se hizo viral que ya no me quería y ya se quería divorciar”, señaló.

Asimismo, el exconcursante de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló parte de la conversación que tuvo con Marcela Mistral al señalar que tenía que actuar diferente durante el video para evitar ese tipo de polémicas.

“Entonces le dije: mira, o sea ¿la intensión era que pasara esto? que se dieran cuenta que estabas incómoda conmigo, ¿para qué wey? Cuando sales en televisión te está llevando la ching***, están enojado, estás triste, sales y hola, ¿cómo están? ¿Por qué aquí no? Tenías que fingir estar bien para la gente, porque estás para la gente que se entretengan y tienes que tirarles buena vibra”, dijo.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral Instagram: @ponchodenigris

Finalmente, después de hacer evidente la discusión que tuvieron por los comentarios que surgieron del video, Poncho de Nigris explicó que decidió no volver a grabar algún podcast con Marcela Mistral.

“Si estás enojado pues no funciona, toda la gente: no, yo no quiero ver a éste cabr**. Yo le dije: ¿cuál era la intensión de las caras, las caras son lo que te mandan a la ching***, bueno a raíz de eso yo decidí y lo platiqué, ya no vamos a hacer ningún podcast”, comentó.