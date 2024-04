¡Solo 12 segundos! Conoce el video más viral en la historia de TikTok

TikTok se convirtió, en muy poco tiempo, en uno de los sitios más visitados en todo el mundo. Millones de personas acceden a este portal para compartir y ver videos de corta duración que logran sumar muchas reproducciones en muy pocas horas.

Pese a que existen muchas publicaciones virales, ¿cuál es el poste más viral en la historia de TikTok? Leah Halton es la creadora de contenido que tiene la corona por ser la persona más viral en la aplicación china. La joven de solo 23 años de edad le quitó el lugar a la también tiktoker y cantante Bella Poarch, quien en el año 2020 se convirtió en una de las creadoras más vistas de la plataforma, gracias a su vídeo en el que hace ‘playback’ de la canción ‘M to the B’, de la rapera británica Millie B.

En el video original se podía escuchar a Halton interpretar un fragmento de la canción ‘Praise Jah In The Moonlight de YG Marley’, mientras hacía un gesto frente a la cámara. Después de la viralización, el clip quedó sn audio, mas no paró de acumular reproducciones.

Al cierre de abril, el posteo cuenta con más de 780 millones de reproducciones y 49 millones de reacciones. Algunos internautas se mostraron molestos por el hecho, pero otros aseguraron que ella no tenía la culpa de ser tan popular.

“Es como una combinación entre Megan Fox y Adriana Lima”, “Alguien el 30 de Abril (Sin audio?”, “A los cuantos años sale esa actualización?” o “aquí los qué lo vieron antes de los 20 millones”, son algunos de los comentarios insertados por varios internautas.