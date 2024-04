Joven rompe en llanto al descubrir el resultado de su tatuaje

Los tatuajes son alteraciones corporales que se realiza cualquier persona en diversas partes de su cuerpo. Si bien existen una infinidad de diseños, los internautas suelen compartir los más interesantes, pero ¿Y los más extraños o feos?

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante diversas redes sociales, el momento en que una joven rompió en llanto al ver el resultado final de su tatuaje. La afectada utilizó su WhatsApp para contactar con su amiga y expresar su sentir.

Como las palabras no eran suficientes para desahogarse, la involucrada usó notas de voz para sacar su llanto y revelar que el resultado no fue el que esperaba. Además de lo antes relatado, la mujer mandó un antes y después de cómo quedó su cuello ante el tatuaje.

💬 "YO SE QUE TE VAS A REÍR, PERO ESTOY RE MAL"



🎥 La joven usuaria de TikTok, @sofiapeleteiro, compartió una divertida, aunque trágica, conversación que tuvo con su amiga sobre un tatuaje mal hecho.



🔥 En una serie de audios que se volvieron virales, Sofia relató cómo fue con… pic.twitter.com/sATGh0Uhfv — Crónica (@cronica) April 29, 2024

La afectada aseguró que la marca parecía “pelo” y que no eran las llamas que pidió. En el audio se logra escuchar a la madre, quien hizo de todo para que su hija parara de llorar. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en diversas redes sociales.

Los internautas no pararon de comentar el suceso y mientras unos se reían del acontecimiento, otros expresan que había solución y que no todo estaba perdido: “Va a tener que improvisar algo urgente,para esos pastos mal cortado…”, “Y como siempre, en el segundo puesto encontramos a Chick Hicks. Ha perseguido el título toda su carrera”, “nunca ahorren plata en tatuajes” o “a mi también me tatuaron como el orto y cuando me preguntan algo del tatuaje le digo que lo dibujo mi sobrina”, son algunos de los mensajes más populares de la publicación.