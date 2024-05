Allisson Lozz habla sobre su pasado como actriz infantil y confiesa el turbio ambiente en el que vivió

Allisson Lozz, conocida por su papel en series infantiles de la televisión mexicana, ha decidido compartir su experiencia como estrella infantil, sumándose a otras actrices que han alzado la voz para revelar las difíciles realidades detrás de las cámaras. En un emotivo testimonio compartido en TikTok, Lozz reveló las razones detrás de su retiro de la actuación, una decisión que fue influenciada por un pasado marcado por maltratos y desigualdades.

Su trayectoria en la televisión comenzó a una edad temprana, cuando debutó a los 10 años en el reality show “F.A.M.A.”, una plataforma destinada a descubrir nuevos talentos. Sin embargo, fue su papel protagónico en la serie infantil “Alebrijes y Rebujos”, bajo la dirección de Rosy Ocampo, lo que la llevó a la fama. Pero detrás de las luces y las cámaras, Lozz se enfrentaba a un entorno hostil, marcado por palabras hirientes y un trato injusto.

Allisson Lozz era una de las estrellas más prometedoras de la televisión

Recordando las experiencias desalentadoras de su infancia en el set, Lozz describió cómo era constantemente recordada de que “nadie es indispensable”, lo que generaba un ambiente de inseguridad y desprecio hacia su persona. “Recuerdo que me decían muy seguido ‘nadie es indispensable’ e imagínense, yo de 10, 11 años y escuchar todo el tiempo que yo no era requerida y que en cualquier momento me podían sustituir”, dijo.

A pesar de su corta edad, tuvo que lidiar con el peso de las expectativas y el trato injusto en comparación con otros actores. Afortunadamente, Lozz contó con el apoyo y protección de su manager, Karina Leija, quien actuaba como un “guardián vigilante”, defendiéndola en todo momento.

A pesar de las dificultades, Lozz logró sobrevivir a la presión y los desafíos de la industria del entretenimiento infantil. Hoy en día, Allisson comparte en sus redes sociales sus logros como empresaria, encontrando una nueva pasión y propósito fuera del mundo de la actuación. Aunque su experiencia como estrella estuvo marcada por desafíos y adversidades, ha logrado encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una vida fuera de los reflectores.