Cristina Porta revela que el destino le mandó señales de que iba a quedar eliminada de La Casa de los Famosos 4

Cristina Porta se convirtió en la décimo cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 4. La presentadora española llegó mucho más lejos de lo que esperaba el público, aunque ella se veía llegando a la final.

Hizo todo lo posible para sostenerse dentro del reality show de Telemundo, incluso algunos rituales de superstición o cábala que le funcionaron bien siempre que estuvo nominada.

Sin embargo, el único día que no acudió a sus ceremonias previas, fue el día en el que quedó eliminada de La Casa de los Famosos 4. De hecho, no fue hasta la entrevista posterior, ya estando fuera del programa, que se dio cuenta que olvidó por completo sus rituales para la buena suerte.

Durante un encuentro con las redes sociales oficiales del programa, que dirigen Beta (Mejía) y Bala (Dennhi Callu), la presentadora española no recordó que ella misma le había dicho a Ariadna que no usara rojo porque es un color de mala suerte.

Y ella, en la gala en la que fue eliminada usó un vestido de dicho color. ¿Por qué lo hizo? Le preguntaron. Respondió que había olvidado por completo ese consejo que le había dado a Ariadna Gutiérrez. Es decir, ignoró las señales que le estaba mandando el universo.

“Pero tengo que decir que era mi último vestido de gala. No me quedaban más, estaba a la espera de que me llegaran más, así que fue el último y era una señal”, dijo a las cámaras de las redes sociales de La Casa de los Famosos 4.