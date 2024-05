Dania Méndez habla de cómo está su salud después de que se “explotara” un implante de sus senos

Dania Méndez alertó a todos sus fans a mediados de agosto del año pasado, cuando sufrió un accidente con un implante de sus senos, mientras realizaba una exigente prueba en el reality show “Los 50″.

Han pasado nueve meses de aquel momento delicado para su salud. Y aunque en el mismo momento la atendieron para sacarla de cualquier peligro, la personalidad de la TV mexicana habla de cómo ha sido el proceso de recuperación con su cirugía estética.

“Estoy super bien, ya no hay bubi abierta, ya no hay nada, solamente una pequeña cicatriz que con el tiempo se va a borrar, creo que sería hacerme la reconstrucción pero la verdad es que no quiero, quiero mantenerme así porque estoy trabajando y me quitaría tiempo, es solo por eso, por tiempo y por estética”, dijo Dania en una entrevista que reseña TV y Novelas.

“Pero realmente me siento bien, estoy bien de salud gracias a Dios y una cicatriz no me hace ni más ni menos mujer, estoy trabajando y lo primero es lo primero, ya después lo físico”, añadió la ex de Peso Pluma.

La misma influencer y modelo habla sobre las operaciones estéticas y dice que siempre que se hagan con profesionales de calidad, no habrá problemas de salud, salvo alguna situación extrema o aislada.

“Nunca me arrepiento, porque la verdad siempre trato de ir con los mejores doctores, creo que las mujeres que se arrepienten son por alguna complicación o su doctor no era el mejor, siempre hay que buscar a los mejores para que no pasen esas cosas”, dijo Dania Méndez.