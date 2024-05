Edith Márquez condicionó entrevistas y Flor Rubio la tacha de “incongruente”

No se deja

Flor Rubio VS Edith Márquez

A pesar de haber convocado a varios representantes de los medios de comunicación a una conferencia de prensa, la cantante Edith Márquez (quien se encuentra promocionando su espectáculo “25 años frente a ti”), dio de qué hablar esta mañana en el programa de televisión “Venga la alegría” cuando se reveló que la intérprete no hablaría con todos los reporteros convocados.

Así lo informaron Flor Rubio y Ricardo Casares conductores de la “Zona de espectáculos” del matutino de TV Azteca quienes se mostraron en desacuerdo con la actitud que tomó Edith, quien se casó con su mánager Iñaki Marcos, el pasado 10 de abril.

“Qué diga con cuáles medios está enojada”

El primero en abordar la polémica fue Ricardo Casares quien dijo que ella y su compañera, siempre hacen diferencia entre los famosos que viven de los escándalos y los que dan de que hablar por su carrera, como es el caso de la ex cantante de Timbiriche.

“A mí me da cuando las celebridades dicen `hay algunos medios (con los que está molesta) que digan cuáles, que digan”, le recomendó el joven periodista. A lo que Flor Rubio le comentó que un medio criticó al esposo de Edith porque le hacía falta una “peinadita”.

“No debemos pagar justos por pecadores”

La conductora del extinto programa “La Oreja” secundó a su compañero y le pidió a Edith que si está enojada con un medio en particular, que no se desquite con todos los demás: “No debemos pagar justo por pecadores y si ella está enojada con un medio, que sea con ese medio”. La experimentada periodista dijo que ella estaba acostumbrada a que la cantante los tratara de manera digna.

¡Incongruente!

La titular de la sección de espectáculos terminó su intervención informando que al terminar la conferencia de prensa, Edith dijo que únicamente otorgaría tres entrevistas exclusivas (una por cada cadena de televisión abierta), a lo que según el relato de Flor, los reporteros se negaron y se retiraron del lugar sin hablar con ella en privado.

“Hay una profunda incongruencia de no querer hablar con los medios, pero convocar a una conferencia de prensa”, expuso exaltada la conductora de espectáculos. Hasta este momento ningún otro medio ha secundado lo que expuso la periodista de TV Azteca por lo que será cuestión de esperar para ver si algún otro programa se une a la queja de Flor.