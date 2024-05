Enrique Iglesias causa indignación al besar y tocar indebidamente a corista en pleno show

Enrique Iglesias ha saltado nuevamente a las tendencias de la peor manera luego de que se viralizara un video durante su presentación en la Feria Nacional de San Marcos en el Foro de las Estrellas en Aguascalientes el cual ha causado gran indignación entre los internautas por el irrespeto hacia su esposa Anna Kournikova, con quien está casado desde el 2001.

Esta no es la primera vez que el cantante español protagoniza un escándalo en tarima pues recordemos que 2022 en medio de uno de sus shows besó en la boca a una fanática mientras la abrazaba y se tomaban una selfie.

Ahora la situación se ha vuelto a repetir y ha ido más allá, pues el famoso se puso romántico con su corista Laura Jones y más de uno se ha quedado pensando en la posible reacción de su esposa al verlo en tal situación.

Así fue el momento romántico de Enrique Iglesias con su corista

Aunque Enrique Iglesias ha sido muy conservador a lo largo de su carrera de más de 30 años y ha mantenido a su familia alejada de los escándalos, lo cierto es que en los últimos años ha dejado mucho que desear con su comportamiento.

En el video que ha sido replicado en redes se puede ver como ambos se abrazan mientras cantan y este le coloca su mano en la parte baja de la espalda para luego terminar con un beso, causando un gran escándalo entre los presentes y usuarios en Internet.

“Él no necesita hacer eso, ya es famoso no entiendo porque lo hace, será por su edad?”, “Los amigos no se besan en la boca”, “el divorcio en puerta”, “Pobre Anna que opinará de todo esto?”, “Y la esposa en su casa”, “En privado que harán”, han sido algunos comentarios.

Pese al escándalo que ha generado, en varias oportunidades, Iglesias y su corista han hablado al respecto, pues llevan más de 22 años compartiendo juntos en el escenario donde protagonizan estos performances en temas como ‘Taking back my love’ o ‘Loco’.

Además del momento que protagonizaron en su último concierto, en redes sociales son varios los videos de ambos en escenas bastante románticas y sensuales, pero pese a ello, los artistas aseguran que mantienen una relación como de “hermanos”, ante la gran amistad que han cosechado tras trabajar juntos por tanto tiempo, aunque en redes no consideran que sea acorde la situación al ser un hombre casado.