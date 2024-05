¿Está nervioso? Eugenio Derbez dio detalles sobre su próximo encuentro con Victoria Ruffo

Ya está cerca la llegada de Tessa la hija de José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay y con ella la posibilidad de un reencuentro entre sus abuelos, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Para nadie es un secreto las reservas que le tiene la ‘Queen de las telenovelas’ al productor tras engañarla con una supuesta boda que él orquestó con sus amigos comediantes.

Sin embargo, cinco años después del nacimiento de su hijo anunciaron su separación y esto fue en 1996. Desde ahí comenzó el proceso de divorcio y una serie de peleas por la custodia de su primogénito.

Eugenio y Victoria siempre generan gran polémica por las diversas declaraciones que dan por la fallida relación que tuvieron. En otrora tiempos los actores eran vistos como la pareja perfecta, ya que ambos estaban creciendo profesionalmente, además, se convirtieron en padres de un niño al que llamaron José Eduardo.

Ya han pasado más de 30 años de esa terrible situación y ahora que José Eduardo será padre, los seguidores están a la espera del reencuentro de ambos personajes cuando sea el nacimiento de Tessa.

Un momento “Paranormal”

Al respecto Eugenio Derbez habló sobre el reencuentro y aseguró que será un momento de lo más “paranormal” que le puede pasar.

Durante su paso por la alfombra roja de la nueva película Jugaremos en el bosque, los periodistas aprovecharon la oportunidad y lo cuestionaron sobre si alguna vez había experimentado algo paranormal.

El actor contestó que nunca había vivido algún evento paranormal, pero sí le gustaría vivirlo. Fue ahí que confesó que lo realmente paranormal será cuando se reencuentre con Victoria Ruffo, de quien se separó hace 27 años.

“A mi me encantan las experiencias paranormales, creo en ovnis, creo en extraterrestres en cosas paranormales y nunca se me ha presentado, y me muero de ganas que me pase algo así”, dijo el actor de 62 años.

También aseguró que el hecho de llegar a estar cerca de Victoria sí lo tiene nervioso porque es un “fantasma de su pasado”.

“Eso es un fenómeno paranormal (su reencuentro con Victoria Ruffo) Eso sí va ser una experiencia paranormal”, reiteró.

¿Intentará saludarla?

Ante la pregunta de si saludar o no a Victoria, resignado dijo que “sí” saludaría a Victoria Ruffo: “Ni modo que no”.

“Pues sí nos va tener que…juntarnos y vernos”, dijo Eugenio Derbez, quien no está muy convencido de querer ver a Victoria Ruffo.

La nieta de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo estaría llegando al mundo a finales de junio o inicios de julio.